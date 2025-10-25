Плановые отключения электроэнергии в Одессе 25 октября: график и причины: график и причины

Энергетики проверяют систему. Фото иллюстративное: ДТЭК

В субботу, 25 октября, в нескольких районах Одессы запланированы временные отключения света из-за профилактических ремонтных работ. Энергетики ведут работы по оперативному устранению неисправностей для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-я Пересыпская, 1,

28-й Бригады, 2,

ул. 4-я, 1-36б,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая,

Антантовская, 1-26А,

Баиса Ярослава, 1-17,

Беляевская, 11, 11а, 11б,

Блажко Виталия, 1-5,

Бувалкина Владислава,

Высокая, 1-20,

Дальняя, 1-23,

Дорожная, 1-22,

Жевахова, 103, 111,

Академика Заболотного,

Ивахненко Петра,

Коровицкого Профессора,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Марсельская, 32/3-36,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Семена Палия,

Савранская, 1-28,

Сахарова Академика, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Светлая, 1-14,

Тарутинская, 12,13, 11а,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Шполянская,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Савранский, 5, 9,

переулок Станишевской Марии 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-26,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 36-82,

Болтенко Михаила, 65-92,

Гранитная,

пл. Алексеевская, 11, 13,

переулок Вокзальный, 5, 11, 25,

переулок Товарный, 5-11,

просп. Шевченко, 4Б.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

