Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса

Дата публикации 25 октября 2025 09:49
обновлено: 09:31
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 25 октября: график и причины: график и причины
Энергетики проверяют систему. Фото иллюстративное: ДТЭК

В субботу, 25 октября, в нескольких районах Одессы запланированы временные отключения света из-за профилактических ремонтных работ. Энергетики ведут работы по оперативному устранению неисправностей для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 28-й Бригады, 2,
  • ул. 4-я, 1-36б,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая,
  • Антантовская, 1-26А,
  • Баиса Ярослава, 1-17,
  • Беляевская, 11, 11а, 11б,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Бувалкина Владислава,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Жевахова, 103, 111,
  • Академика Заболотного,
  • Ивахненко Петра,
  • Коровицкого Профессора,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Марсельская, 32/3-36,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Семена Палия,
  • Савранская, 1-28,
  • Сахарова Академика, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 12,13, 11а,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Шполянская,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Москеты, 1-11а,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Савранский, 5, 9,
  • переулок Станишевской Марии 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-26,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Афанасьева Геннадия, 36-82,
  • Болтенко Михаила, 65-92,
  • Гранитная,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
  • переулок Товарный, 5-11,
  • просп. Шевченко, 4Б.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить электроэнергия этой зимой. Также мы писали о том, что в Украине могут быть ограничения газа.

