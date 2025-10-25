Плановые отключения электроэнергии в Одессе 25 октября: график и причины: график и причины

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса
В субботу, 25 октября, в нескольких районах Одессы запланированы временные отключения света из-за профилактических ремонтных работ. Энергетики ведут работы по оперативному устранению неисправностей для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 28-й Бригады, 2,
- ул. 4-я, 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая,
- Антантовская, 1-26А,
- Баиса Ярослава, 1-17,
- Беляевская, 11, 11а, 11б,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Бувалкина Владислава,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Жевахова, 103, 111,
- Академика Заболотного,
- Ивахненко Петра,
- Коровицкого Профессора,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Марсельская, 32/3-36,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Семена Палия,
- Савранская, 1-28,
- Сахарова Академика, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 12,13, 11а,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Шполянская,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты, 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Савранский, 5, 9,
- переулок Станишевской Марии 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-26,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 36-82,
- Болтенко Михаила, 65-92,
- Гранитная,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Товарный, 5-11,
- просп. Шевченко, 4Б.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
