Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 19 листопада через ремонтні роботи

Сьогодні, 19 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії через планові ремонтні роботи. Також у місті продовжують діяти погодинні графіки відключень. Енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень, які сталися через недавні ракетні та безпілотні удари, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ:

Одеської громади, 6-165,

Астрономічна, 2-26,

Бачинського, 111,

Геллера, 73-106,

Геранієва, 2,

Г. Крут, 25-54,

Героїв Прикордонників, 4,

Гуляєва, 7а,б,

Дмитрієвська, 2-36,

Докова, 19,

Донцова, 1-19,

Жаботинського, 23-63,

Краснова, 9-17,

Курбаса, 46-48,

І. та Ю. Лип, 22-30,

Липського, 20-142,

Луганська, 14б,

Музичка, 2,

Музична, 1-29,

Неміровича-Данченка, 1-14,

Рясна, 8,

Окружна, 11-13,

Пілотна, 1-32,

І.Рабіна, 1-17,

Рожева, 22-36,

Ромашкова, 1-102,

Сакко, 2а,6,

Собінова, 1-18,

Суднобудівельна, 11,

Є.Танцюри, 26-30,

Трудова, 2-16,

Ак.Філатова, 49-57,

Чубаївська, 19-48,

Шклярука, 1-12,

Щоглова, 18-22,

Яворницького, 3-28,

Фонтанська дор., 16,16б,

пров. 2й Уральський, 2,

пров. Астрономічний, 6-9,

пров. Донцова, 1-12,

пров. Лазурського, 1-13,

пров. Медовий, 1-5,

Мелодійний пров., 1-41,

пров. Прорізний, 2-25,

пров. Тупиковий, 1-12,

пров. Шкурупія, 1-4,

Адміральський пр., 3-17,

Садова Балка-45,/уч к.32.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ

28ї Бригади, 2-37,

Баїса, 1-23,

Блажка, 1-5,

Бувалкіна, 30-75,

Заболотного, 54-79,

Марсельська, 32-60,

С.Палія, 21-134,

Ак.Сахарова, 16-44,

пр. Князя В.Великого, 114-159.

Роботи до 17:00—18:00

Висока, 1-20,

Дорожня, 1-22,

Закарпатська, 28а,

Івахненка, 81-90,

Коровицького, 115-151,

Літня, 23-41,

Болобочана, 19, 19а,

Нежданової, 30-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Світла, 1-14,

Узікова, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64-72,

Шполянська, 74-119,

Ядова, 58,

пров. 1й Пересипський, 8-14,

пров. Отаманського, 1-15,

узвіз 2й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Академічна, 9-14,

Артилерійська, 4а,

Дальницька, 53-54,

Добровольців, 18, 18б,

Незалежності, 2-14,

Фонтанська дор., 3-15,

Пастера, 58-64,

Преображенська, 15-42,

Садова, 11-21,

Сегедська, 12-23,

Строкатої, 37-40,

Соборна пл., 1-6,

пров. Луценка, 12.

Роботи до 19:00

Тіниста, 3-6,

Сонячна, 2а,3/1.

Роботи до 20:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 17 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</