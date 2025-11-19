Временные отключения электроэнергии в Одессе 19 ноября из-за ремонтных работ

Энергетик чинит сеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Также в городе продолжают действовать почасовые графики отключений. Энергетики активно работают над устранением повреждений, которые произошли из-за недавних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Южный РЭС:

Одесской громады, 6-165,

Астрономическая, 2-26,

Бачинского, 111, Бачинского, 111,

Геллера, 73-106,

Гераниева, 2,

Г. Крут, 25-54,

Героев Пограничников, 4,

Гуляева, 7а,б,

Дмитриевская, 2-36,

Докова, 19,

Донцова, 1-19,

Жаботинского, 23-63,

Краснова, 9-17,

Курбаса, 46-48,

И. и Ю. Лип, 22-30,

Липского, 20-142,

Луганская, 14б,

Музычка, 2,

Музычная, 1-29,

Немировича-Данченко, 1-14,

Рясная, 8,

Окружная, 11-13,

Пилотная, 1-32,

И.Рабина, 1-17,

Розовая, 22-36,

Ромашковая, 1-102,

Сакко, 2а,6,

Собинова, 1-18,

Судостроительная, 11,

Е.Танцюры, 26-30,

Трудовая, 2-16,

Ак.Филатова, 49-57,

Чубаевская, 19-48,

Шклярука, 1-12,

Щеглова, 18-22,

Яворницкого, 3-28,

Фонтанская дор., 16,16б,

переулок 2й Уральский, 2,

переулок Астрономический, 6-9,

переулок Донцова, 1-12,

переулок Лазурского, 1-13,

переулок Медовый, 1-5,

Мелодичный переулок, 1-41,

переулок Прорезной, 2-25,

переулок Тупиковый, 1-12,

переулок Шкурупия, 1-4,

Адмиральский пр., 3-17,

Садовая Балка-45,/уч к.32.

Работы до 17:00.

Северный РЭС

28-й Бригады, 2-37,

Баиса, 1-23,

Блажка, 1-5,

Бувалкина, 30-75,

54-79 Заболотного,

Марсельская, 32-60,

С.Палия, 21-134,

Ак.Сахарова, 16-44,

пр. Князя В.Великого, 114-159.

Работы до 17:00-18:00

Высокая, 1-20,

Дорожная, 1-22,

Закарпатская, 28а,

Ивахненко, 81-90,

Коровицкого, 115-151,

Летняя, 23-41,

Болобочана, 19, 19а,

Неждановой, 30-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Светлая, 1-14,

Узикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64-72,

Шполянская, 74-119,

Ядовая, 58,

переулок 1й Пересыпский, 8-14,

переулок Атаманского, 1-15,

спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Академическая, 9-14,

Артиллерийская, 4а,

Дальницкая, 53-54,

Добровольцев, 18, 18б,

Независимости, 2-14,

Фонтанская дор., 3-15,

Пастера, 58-64,

Преображенская, 15-42,

Садовая, 11-21,

Сегедская, 12-23,

Строкатой, 37-40,

Соборная пл., 1-6,

переулок Луценко, 12.

Работы до 19:00

Тенистая, 3-6,

Солнечная, 2а,3/1.

Работы до 20:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 17 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в части Украины ввели аварийные отключения после российской атаки. Также мы писали о том, что в Тернополе затруднено движение транспорта и проблемы со светом после вражеского удара.

</</</