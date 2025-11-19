Временные отключения электроэнергии в Одессе 19 ноября из-за ремонтных работ

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса
Сегодня, 19 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Также в городе продолжают действовать почасовые графики отключений. Энергетики активно работают над устранением повреждений, которые произошли из-за недавних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Одесской громады, 6-165,
- Астрономическая, 2-26,
- Бачинского, 111, Бачинского, 111,
- Геллера, 73-106,
- Гераниева, 2,
- Г. Крут, 25-54,
- Героев Пограничников, 4,
- Гуляева, 7а,б,
- Дмитриевская, 2-36,
- Докова, 19,
- Донцова, 1-19,
- Жаботинского, 23-63,
- Краснова, 9-17,
- Курбаса, 46-48,
- И. и Ю. Лип, 22-30,
- Липского, 20-142,
- Луганская, 14б,
- Музычка, 2,
- Музычная, 1-29,
- Немировича-Данченко, 1-14,
- Рясная, 8,
- Окружная, 11-13,
- Пилотная, 1-32,
- И.Рабина, 1-17,
- Розовая, 22-36,
- Ромашковая, 1-102,
- Сакко, 2а,6,
- Собинова, 1-18,
- Судостроительная, 11,
- Е.Танцюры, 26-30,
- Трудовая, 2-16,
- Ак.Филатова, 49-57,
- Чубаевская, 19-48,
- Шклярука, 1-12,
- Щеглова, 18-22,
- Яворницкого, 3-28,
- Фонтанская дор., 16,16б,
- переулок 2й Уральский, 2,
- переулок Астрономический, 6-9,
- переулок Донцова, 1-12,
- переулок Лазурского, 1-13,
- переулок Медовый, 1-5,
- Мелодичный переулок, 1-41,
- переулок Прорезной, 2-25,
- переулок Тупиковый, 1-12,
- переулок Шкурупия, 1-4,
- Адмиральский пр., 3-17,
- Садовая Балка-45,/уч к.32.
Работы до 17:00.
Северный РЭС
- 28-й Бригады, 2-37,
- Баиса, 1-23,
- Блажка, 1-5,
- Бувалкина, 30-75,
- 54-79 Заболотного,
- Марсельская, 32-60,
- С.Палия, 21-134,
- Ак.Сахарова, 16-44,
- пр. Князя В.Великого, 114-159.
Работы до 17:00-18:00
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Закарпатская, 28а,
- Ивахненко, 81-90,
- Коровицкого, 115-151,
- Летняя, 23-41,
- Болобочана, 19, 19а,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64-72,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- переулок 1й Пересыпский, 8-14,
- переулок Атаманского, 1-15,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19:00
Центральный РЭС:
- Академическая, 9-14,
- Артиллерийская, 4а,
- Дальницкая, 53-54,
- Добровольцев, 18, 18б,
- Независимости, 2-14,
- Фонтанская дор., 3-15,
- Пастера, 58-64,
- Преображенская, 15-42,
- Садовая, 11-21,
- Сегедская, 12-23,
- Строкатой, 37-40,
- Соборная пл., 1-6,
- переулок Луценко, 12.
Работы до 19:00
- Тенистая, 3-6,
- Солнечная, 2а,3/1.
Работы до 20:00
Графики света
Кроме того, сегодня, 17 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, что в части Украины ввели аварийные отключения после российской атаки. Также мы писали о том, что в Тернополе затруднено движение транспорта и проблемы со светом после вражеского удара.
Читайте Новини.LIVE!