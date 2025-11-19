Видео
Україна
Видео

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса

Дата публикации 19 ноября 2025 09:46
обновлено: 09:35
Временные отключения электроэнергии в Одессе 19 ноября из-за ремонтных работ
Энергетик чинит сеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Также в городе продолжают действовать почасовые графики отключений. Энергетики активно работают над устранением повреждений, которые произошли из-за недавних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Одесской громады, 6-165,
  • Астрономическая, 2-26,
  • Бачинского, 111, Бачинского, 111,
  • Геллера, 73-106,
  • Гераниева, 2,
  • Г. Крут, 25-54,
  • Героев Пограничников, 4,
  • Гуляева, 7а,б,
  • Дмитриевская, 2-36,
  • Докова, 19,
  • Донцова, 1-19,
  • Жаботинского, 23-63,
  • Краснова, 9-17,
  • Курбаса, 46-48,
  • И. и Ю. Лип, 22-30,
  • Липского, 20-142,
  • Луганская, 14б,
  • Музычка, 2,
  • Музычная, 1-29,
  • Немировича-Данченко, 1-14,
  • Рясная, 8,
  • Окружная, 11-13,
  • Пилотная, 1-32,
  • И.Рабина, 1-17,
  • Розовая, 22-36,
  • Ромашковая, 1-102,
  • Сакко, 2а,6,
  • Собинова, 1-18,
  • Судостроительная, 11,
  • Е.Танцюры, 26-30,
  • Трудовая, 2-16,
  • Ак.Филатова, 49-57,
  • Чубаевская, 19-48,
  • Шклярука, 1-12,
  • Щеглова, 18-22,
  • Яворницкого, 3-28,
  • Фонтанская дор., 16,16б,
  • переулок 2й Уральский, 2,
  • переулок Астрономический, 6-9,
  • переулок Донцова, 1-12,
  • переулок Лазурского, 1-13,
  • переулок Медовый, 1-5,
  • Мелодичный переулок, 1-41,
  • переулок Прорезной, 2-25,
  • переулок Тупиковый, 1-12,
  • переулок Шкурупия, 1-4,
  • Адмиральский пр., 3-17,
  • Садовая Балка-45,/уч к.32.

Работы до 17:00.

Северный РЭС

  • 28-й Бригады, 2-37,
  • Баиса, 1-23,
  • Блажка, 1-5,
  • Бувалкина, 30-75,
  • 54-79 Заболотного,
  • Марсельская, 32-60,
  • С.Палия, 21-134,
  • Ак.Сахарова, 16-44,
  • пр. Князя В.Великого, 114-159.

Работы до 17:00-18:00

  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Закарпатская, 28а,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Летняя, 23-41,
  • Болобочана, 19, 19а,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64-72,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1й Пересыпский, 8-14,
  • переулок Атаманского, 1-15,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Академическая, 9-14,
  • Артиллерийская, 4а,
  • Дальницкая, 53-54,
  • Добровольцев, 18, 18б,
  • Независимости, 2-14,
  • Фонтанская дор., 3-15,
  • Пастера, 58-64,
  • Преображенская, 15-42,
  • Садовая, 11-21,
  • Сегедская, 12-23,
  • Строкатой, 37-40,
  • Соборная пл., 1-6,
  • переулок Луценко, 12.

Работы до 19:00

  • Тенистая, 3-6,
  • Солнечная, 2а,3/1.

Работы до 20:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 17 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла в Одесі 19 листопада

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Графіки відключень світла в Одесі 19 листопада

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в части Украины ввели аварийные отключения после российской атаки. Также мы писали о том, что в Тернополе затруднено движение транспорта и проблемы со светом после вражеского удара.

</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
