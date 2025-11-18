Видео
Главная Одесса Графики отключений — как будут выключать свет одесситам завтра

Графики отключений — как будут выключать свет одесситам завтра

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:46
обновлено: 17:42
Почасовые отключения электроэнергии в Одессе 19 ноября: режим энергосбережения из-за ремонтных работ
Оперный театр в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетическая инфраструктура Украины до сих пор восстанавливается после масштабных ракетных и беспилотных нападений российских оккупантов, поэтому режим экономии электроэнергии остается актуальным в связи с проведением ремонтных работ. В среду, 19 ноября, как и в большинстве регионов страны, в Одессе и области предусмотрены почасовые перерывы в подаче электроэнергии — с одновременным отключением от одной до четырех очередей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Плановые стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе коснутся всех групп потребителей. Узнать, к какой именно группе относится ваш дом и когда ожидаются отключения, можно на сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Стоит подчеркнуть, что из-за напряженного состояния энергетической системы региона могут возникать аварийные отключения электроэнергии. В случае таких внеплановых отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут быть недействительными, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на газ для одесситов в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько будут платить за воду жители Одессы в декабре.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
