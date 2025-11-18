Почасовые отключения электроэнергии в Одессе 19 ноября: режим энергосбережения из-за ремонтных работ

Оперный театр в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетическая инфраструктура Украины до сих пор восстанавливается после масштабных ракетных и беспилотных нападений российских оккупантов, поэтому режим экономии электроэнергии остается актуальным в связи с проведением ремонтных работ. В среду, 19 ноября, как и в большинстве регионов страны, в Одессе и области предусмотрены почасовые перерывы в подаче электроэнергии — с одновременным отключением от одной до четырех очередей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Плановые стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе коснутся всех групп потребителей. Узнать, к какой именно группе относится ваш дом и когда ожидаются отключения, можно на сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Стоит подчеркнуть, что из-за напряженного состояния энергетической системы региона могут возникать аварийные отключения электроэнергии. В случае таких внеплановых отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут быть недействительными, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

