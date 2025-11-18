Відео
Україна
Відео

Головна Одеса Графіки відключень — як вимикатимуть світло одеситам завтра

Графіки відключень — як вимикатимуть світло одеситам завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:46
Оновлено: 17:42
Погодинні відключення електроенергії в Одесі 19 листопада: режим енергозбереження через ремонтні роботи
Оперний театр в Одесі вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетична інфраструктура України досі відновлюється після масштабних ракетних і безпілотних нападів російських окупантів, тож режим економії електроенергії залишається актуальним у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. У середу, 19 листопада, як і в більшості регіонів країни, в Одесі та області передбачені погодинні перерви в подачі електроенергії — з одночасним вимкненням від однієї до чотирьох черг.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Планові стабілізаційні вимкнення електроенергії в Одесі торкнуться всіх груп споживачів. Дізнатися, до якої саме групи належить ваш будинок та коли очікуються відключення, можна на сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто підкреслити, що через напружений стан енергетичної системи регіону можуть виникати аварійні відключення електроенергії. У випадку таких позапланових вимкнень звичайні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть бути недійсними, тому мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зростуть ціни на газ для одеситів наступного місяця. Також ми писали про те, скільки платитимуть за воду жителі Одеси у грудні.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
