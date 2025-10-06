Відключення електроенергії в Одесі 6 жовтня: планові ремонти та наслідки негоди

Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 6 жовтня, в Одесі тимчасові відключення електроенергії. У різних районах міста тривають планові ремонтні роботи, через що можливе короткочасне припинення електропостачання для мешканців. Фахівці працюють над усуненням несправностей та якнайшвидшим відновленням.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-6 Садова,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

Маріупольська, 20-68,

Кошиця, 1-69,

Карітана Кузнецова, 3-14,

Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Південна, 8,

Південна дор., 1-73,

Похила, 1-174,

Світла, 1,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

Миколаївська дор., 65,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

вул. Л.Українки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

Південний РЕМ:

Ак. Вернадського, 18-51,

Китобійна, 6,

Миколаївська дор., 132/8,

Купріна, 50-54,

Педагогічна, 21,

Чернігівська, 1-24,

Шелухина, 25а,27,

пров. 2й Китобійний, 1-18,

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

