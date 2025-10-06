Отключение электроэнергии в Одессе 6 октября: плановые ремонты и последствия непогоды

Масштабное отключение света в Одессе — какие районы и адреса
Сегодня, 6 октября, в Одессе временные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы, из-за чего возможно кратковременное прекращение электроснабжения для жителей. Специалисты работают над устранением неисправностей и скорейшим восстановлением.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-6 Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Каритана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-174,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дор., 65,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18:00
Южный РЭС:
- Ак. Вернадского, 18-51,
- Китобойная, 6,
- Николаевская дор., 132/8,
- Куприна, 50-54,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина, 25а,27,
- переулок 2й Китобойный, 1-18,
- переулок Черниговский, 1а.
Работы до 18:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
