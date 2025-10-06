Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — какие районы и адреса

Масштабное отключение света в Одессе — какие районы и адреса

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 09:44
Отключение электроэнергии в Одессе 6 октября: плановые ремонты и последствия непогоды
Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 6 октября, в Одессе временные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы, из-за чего возможно кратковременное прекращение электроснабжения для жителей. Специалисты работают над устранением неисправностей и скорейшим восстановлением.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-6 Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Каритана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-174,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дор., 65,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

Южный РЭС:

  • Ак. Вернадского, 18-51,
  • Китобойная, 6,
  • Николаевская дор., 132/8,
  • Куприна, 50-54,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 25а,27,
  • переулок 2й Китобойный, 1-18,
  • переулок Черниговский, 1а.

Работы до 18:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что Австралия построит энергетический хаб в пустыне. Также мы писали, что в Черниговской области из-за обстрела ввели отключение света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации