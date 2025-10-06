Отключение электроэнергии в Одессе 6 октября: плановые ремонты и последствия непогоды

Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 6 октября, в Одессе временные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы, из-за чего возможно кратковременное прекращение электроснабжения для жителей. Специалисты работают над устранением неисправностей и скорейшим восстановлением.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-6 Садовая,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Мариупольская, 20-68,

Кошица, 1-69,

Каритана Кузнецова, 3-14,

Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Южная, 8,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-174,

Светлая, 1,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1-5,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дор., 65,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

ул. Л.Украинки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

Южный РЭС:

Ак. Вернадского, 18-51,

Китобойная, 6,

Николаевская дор., 132/8,

Куприна, 50-54,

Педагогическая, 21,

Черниговская, 1-24,

Шелухина, 25а,27,

переулок 2й Китобойный, 1-18,

переулок Черниговский, 1а.

Работы до 18:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что Австралия построит энергетический хаб в пустыне. Также мы писали, что в Черниговской области из-за обстрела ввели отключение света.