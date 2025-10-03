Оперативна інформація про відключення світла в Одесі 3 жовтня

Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові відключення електроенергії. У різних районах міста заплановані ремонтні роботи, що може спричинити тимчасове відсутність світла у мешканців. Крім того, через негоду частина жителів досі залишається без електропостачання. Спеціалісти активно працюють над усуненням проблем та відновленням подачі живлення.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7,15,15а,

2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,

4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,

9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,

Авангардна, 1-31,

Отамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,

Дорожня, 10а,12а,

Івахненка Петра, 9, 63, 71-86А,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-30,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Наливна, 1,4,4а,

Обривиста, 1-22.

Роботи до 17:00.

Петренко, 21.

Роботи до 18:00.

Світла, 1,

Узікова Станіслава, 1-16,

Чепіги Отамана, 33,35,104,

Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123/1-135,

Шполянська, 91-105,

пров. Станішевської Марії, 1А,1Б,3-21.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 14а-42,

Маловського, 4,6,

Скиданівська, 6,17,23,23а,

пров. Крижановського Данила, 8А,

пров. Осики Леоніда. 1,6,8,

пров. Пасічної Зої, 7/КОРП.9,8,9,

пров. Школярський, 1-4,

узвіз Ковалевського, 1,1/в/2,1в,8,10,

узвіз Матроський, 13,15,

узвіз Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 17:00.

Наслідки негоди

Енергетики цілодобово ліквідують наслідки негоди, яка 30 вересня вразила Одещину. Лише за минулу добу світло було відновлено для 5 776 сімей. Станом на 09:00 без електропостачання залишаються ще 220 родин.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

