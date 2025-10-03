Оперативна інформація про відключення світла в Одесі 3 жовтня

Масштабне відключення світла в Одесі — коли відновлять
Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові відключення електроенергії. У різних районах міста заплановані ремонтні роботи, що може спричинити тимчасове відсутність світла у мешканців. Крім того, через негоду частина жителів досі залишається без електропостачання. Спеціалісти активно працюють над усуненням проблем та відновленням подачі живлення.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7,15,15а,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
- Авангардна, 1-31,
- Отамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,
- Дорожня, 10а,12а,
- Івахненка Петра, 9, 63, 71-86А,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-30,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Наливна, 1,4,4а,
- Обривиста, 1-22.
Роботи до 17:00.
- Петренко, 21.
Роботи до 18:00.
Світла, 1,
- Узікова Станіслава, 1-16,
- Чепіги Отамана, 33,35,104,
- Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123/1-135,
- Шполянська, 91-105,
- пров. Станішевської Марії, 1А,1Б,3-21.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Балківська, 14а-42,
- Маловського, 4,6,
- Скиданівська, 6,17,23,23а,
- пров. Крижановського Данила, 8А,
- пров. Осики Леоніда. 1,6,8,
- пров. Пасічної Зої, 7/КОРП.9,8,9,
- пров. Школярський, 1-4,
- узвіз Ковалевського, 1,1/в/2,1в,8,10,
- узвіз Матроський, 13,15,
- узвіз Скиданівський, 7,7а.
Роботи до 17:00.
Наслідки негоди
Енергетики цілодобово ліквідують наслідки негоди, яка 30 вересня вразила Одещину. Лише за минулу добу світло було відновлено для 5 776 сімей. Станом на 09:00 без електропостачання залишаються ще 220 родин.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, що частину українців закликали бути готовими до блекаутів. А також ми писали, що на Чернігівщині запровадили графіки відключення світла.
