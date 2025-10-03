Відео
Масштабне відключення світла в Одесі — коли відновлять

Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:51
Оперативна інформація про відключення світла в Одесі 3 жовтня
Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові відключення електроенергії. У різних районах міста заплановані ремонтні роботи, що може спричинити тимчасове відсутність світла у мешканців. Крім того, через негоду частина жителів досі залишається без електропостачання. Спеціалісти активно працюють над усуненням проблем та відновленням подачі живлення. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7,15,15а,
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
  • Авангардна, 1-31,
  • Отамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,
  • Дорожня, 10а,12а,
  • Івахненка Петра, 9, 63, 71-86А,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-30,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Наливна, 1,4,4а,
  • Обривиста, 1-22.

Роботи до 17:00.

  • Петренко, 21.

Роботи до 18:00.

Світла, 1,

  • Узікова Станіслава, 1-16,
  • Чепіги Отамана, 33,35,104,
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107/109, 123/1-135,
  • Шполянська, 91-105,
  • пров. Станішевської Марії, 1А,1Б,3-21.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Балківська, 14а-42,
  • Маловського, 4,6,
  • Скиданівська, 6,17,23,23а,
  • пров. Крижановського Данила, 8А,
  • пров. Осики Леоніда. 1,6,8,
  • пров. Пасічної Зої, 7/КОРП.9,8,9,
  • пров. Школярський, 1-4,
  • узвіз Ковалевського, 1,1/в/2,1в,8,10,
  • узвіз Матроський, 13,15,
  • узвіз Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 17:00.

Наслідки негоди

Енергетики цілодобово ліквідують наслідки негоди, яка 30 вересня вразила Одещину. Лише за минулу добу світло було відновлено для 5 776 сімей. Станом на 09:00 без електропостачання залишаються ще 220 родин.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що частину українців закликали бути готовими до блекаутів. А також ми писали, що на Чернігівщині запровадили графіки відключення світла.

