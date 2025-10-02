Електропостачання в Одесі 3 жовтня: планових відключень не передбачається

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків ракетних та дронових ударів. За офіційними даними, завтра, 3 жовтня в Одесі не планують тимчасові відключення електропостачання.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні зростає. Станом на ранок воно на 2,1% більше ніж попереднього робочого дня. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

