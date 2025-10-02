Электроснабжение в Одессе 3 октября: плановых отключений не предвидится

Люди гуляют на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают ликвидацию последствий ракетных и дроновых ударов. По официальным данным, завтра, 3 октября в Одессе не планируют временные отключения электроснабжения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине растёт. По состоянию на утро оно на 2,1% больше, чем в предыдущий рабочий день.В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в этом месяце. Также мы писали, какие цены на коммунальные тарифы будут во Львове с 1 октября.