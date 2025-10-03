Видео
Видео

Масштабное отключение света в Одессе — когда восстановят

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:51
Оперативная информация об отключении света в Одессе 3 октября
Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 октября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. В разных районах города запланированы ремонтные работы, что может повлечь временное отсутствие света у жителей. Кроме того, из-за непогоды часть жителей до сих пор остается без электроснабжения. Специалисты активно работают над устранением проблем и восстановлением подачи питания.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7,15,15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • Авангардная, 1-31,
  • Атамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,
  • Дорожная, 10а, 12а,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-86А,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Обрывистая, 1-22.

Работы до 17:00.

  • Петренко, 21.

Работы до 18:00.

Светлая, 1,

  • Узикова Станислава, 1-16,
  • Чепиги Атамана, 33,35,104,
  • Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123/1-135,
  • Шполянская, 91-105,
  • переулок Станишевской Марии, 1А,1Б,3-21.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Балковская, 14а-42,
  • Маловского, 4,6,
  • Скидановская, 6,17,23,23а,
  • переулок Крыжановского Даниила, 8А,
  • переулок Осыки Леонида. 1,6,8,
  • переулок Пасечной Зои, 7/КОРП.9,8,9,
  • переулок Школярский, 1-4,
  • спуск Ковалевского, 1,1/в/2,1в,8,10,
  • спуск Матросский, 13,15,
  • спуск Скидановский, 7,7а.

Работы до 17:00.

Последствия непогоды

Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия непогоды, которая 30 сентября поразила Одесскую область. Только за минувшие сутки свет был восстановлен для 5776 семей. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остаются еще 220 семей.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что часть украинцев призывали быть готовыми к блекаутам. А также мы писали, что в Черниговской области ввели графики отключения света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
