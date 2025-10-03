Оперативная информация об отключении света в Одессе 3 октября

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 октября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. В разных районах города запланированы ремонтные работы, что может повлечь временное отсутствие света у жителей. Кроме того, из-за непогоды часть жителей до сих пор остается без электроснабжения. Специалисты активно работают над устранением проблем и восстановлением подачи питания.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я линия 2-й Лиманчик, 7,15,15а,

2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,

3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,

4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,

9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,

Авангардная, 1-31,

Атамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,

Дорожная, 10а, 12а,

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-86А,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Наливная, 1,4,4а,

Обрывистая, 1-22.

Работы до 17:00.

Петренко, 21.

Работы до 18:00.

Светлая, 1,

Узикова Станислава, 1-16,

Чепиги Атамана, 33,35,104,

Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123/1-135,

Шполянская, 91-105,

переулок Станишевской Марии, 1А,1Б,3-21.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 14а-42,

Маловского, 4,6,

Скидановская, 6,17,23,23а,

переулок Крыжановского Даниила, 8А,

переулок Осыки Леонида. 1,6,8,

переулок Пасечной Зои, 7/КОРП.9,8,9,

переулок Школярский, 1-4,

спуск Ковалевского, 1,1/в/2,1в,8,10,

спуск Матросский, 13,15,

спуск Скидановский, 7,7а.

Работы до 17:00.

Последствия непогоды

Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия непогоды, которая 30 сентября поразила Одесскую область. Только за минувшие сутки свет был восстановлен для 5776 семей. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остаются еще 220 семей.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

