Оперативная информация об отключении света в Одессе 3 октября

Масштабное отключение света в Одессе — когда восстановят
Сегодня, 3 октября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. В разных районах города запланированы ремонтные работы, что может повлечь временное отсутствие света у жителей. Кроме того, из-за непогоды часть жителей до сих пор остается без электроснабжения. Специалисты активно работают над устранением проблем и восстановлением подачи питания.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7,15,15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- Авангардная, 1-31,
- Атамана Головатого, 24, 33-45, 51, 55, 63-145,
- Дорожная, 10а, 12а,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-86А,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наливная, 1,4,4а,
- Обрывистая, 1-22.
Работы до 17:00.
- Петренко, 21.
Работы до 18:00.
Светлая, 1,
- Узикова Станислава, 1-16,
- Чепиги Атамана, 33,35,104,
- Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123/1-135,
- Шполянская, 91-105,
- переулок Станишевской Марии, 1А,1Б,3-21.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Балковская, 14а-42,
- Маловского, 4,6,
- Скидановская, 6,17,23,23а,
- переулок Крыжановского Даниила, 8А,
- переулок Осыки Леонида. 1,6,8,
- переулок Пасечной Зои, 7/КОРП.9,8,9,
- переулок Школярский, 1-4,
- спуск Ковалевского, 1,1/в/2,1в,8,10,
- спуск Матросский, 13,15,
- спуск Скидановский, 7,7а.
Работы до 17:00.
Последствия непогоды
Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия непогоды, которая 30 сентября поразила Одесскую область. Только за минувшие сутки свет был восстановлен для 5776 семей. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остаются еще 220 семей.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, что часть украинцев призывали быть готовыми к блекаутам. А также мы писали, что в Черниговской области ввели графики отключения света.
