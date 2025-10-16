Короткочасні відключення електроенергії в Одесі 16 жовтня: планові ремонти та графіки в Київському районі

Фахівець перевіряє енергетичне обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі будуть короткочасні відключення електроенергії — тривають планові ремонтні роботи. Також, через підготовку до опалювального сезону у Київському районі міста діють графіки відключень. Енергетики докладають максимальних зусиль для швидкого усунення несправностей і відновлення подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1/а-6/а,

Садова,

28-ї Бригади,

Авангардна,

Ак. Заболотного,

Баїса Ярослава,

Бардаха,

Блажка Віталія,

Бувалкіна Владислава,

Велика Садова,

Винниченка Володимира,

Висока,

Вітрогонова,

Глаубермана,

Гріна,

Донецька,

Дорожня,

П. Івахненко,

Капітана Кузнецова,

Керченська,

Кишинівська,

П. Клепального,

Коблієвська,

Кошиця Олександра,

Крашевського Юзефа,

Лесі Українки,

Листяна,

Літня,

І. Луценка,

Мала Садова,

Маріупольська,

Марсельська,

Металістів,

Мирна,

Нежданової,

Обривиста,

Озерна,

Осіння,

Павлодарського,

Палія Семена,

Професора Коровицького,

Південна,

Похила,

Праведників світу,

Ак. Сахарова,

Світла,

Трусовська,

С. Узікова,

Українська,

Училищна,

Хавкіна,

Чайкова,

Шептицького,

Шполянська,

Штильова,

Ядова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна,

1-3й пров. Дунаєвського,

пров. 1-3й Керченський,

пров. 1-й Пересипський,

пров. Квантовий,

пров. Ковиловий,

пров. Крижанівський,

пров. Одеський,

пров. Іони Отаманського,

пров. М. Станішевської,

пров. Сумський,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Князя Володимира Великого,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія змінила тактику обстрілів критичної інфраструктури. Також ми писали, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко назвав третій рівень захисту енергетичних об'єктів в Україні "авантюрою".

</