Масштабное отключение света в одном из районов Одессы — причины

Масштабное отключение света в одном из районов Одессы — причины

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 09:46
Кратковременные отключения электроэнергии в Одессе 16 октября: плановые ремонты и графики в Киевском районе
Специалист проверяет энергетическое оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 16 октября, в Одессе будут кратковременные отключения электроэнергии — продолжаются плановые ремонтные работы. Также, из-за подготовки к отопительному сезону в Киевском районе города действуют графики отключений. Энергетики прилагают максимальные усилия для быстрого устранения неисправностей и восстановления подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Пересыпская, 1/а-6/а,
  • Садовая,
  • 28-й Бригады,
  • Авангардная,
  • Ак. Заболотного,
  • Баиса Ярослава,
  • Бардаха,
  • Блажко Виталия,
  • Бувалкина Владислава,
  • Большая Садовая,
  • Винниченко Владимира,
  • Высокая,
  • Витрогонова,
  • Глаубермана,
  • Грин,
  • Донецкая,
  • Дорожная,
  • П. Ивахненко,
  • Капитана Кузнецова,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • П. Клепального,
  • Коблиевская,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа,
  • Леси Украинки,
  • Лиственная,
  • Летняя,
  • И. Луценко,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Марсельская,
  • Металлистов,
  • Мирная,
  • Неждановой,
  • Обрывистая,
  • Озерная,
  • Осенняя,
  • Павлодарского,
  • Семена Палия,
  • Профессора Коровицкого,
  • Южная,
  • Наклонная,
  • Праведников мира,
  • Ак. Сахарова,
  • Светлая,
  • Трусовская,
  • С. Узикова,
  • Украинская,
  • Училищная,
  • Хавкина,
  • Чайкова,
  • Шептицкого,
  • Шполянская,
  • Штилева,
  • Ядовая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,
  • 1-3й переулок Дунаевского,
  • переулок 1-3й Керченский,
  • переулок 1-й Пересыпский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Ковыльный,
  • переулок Крыжановский,
  • переулок Одесский,
  • переулок Ионы Атаманского,
  • переулок М. Станишевской,
  • переулок Сумской,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 - 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что Россия изменила тактику обстрелов критической инфраструктуры. Также мы писали, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко назвал третий уровень защиты энергетических объектов в Украине "авантюрой".

</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
