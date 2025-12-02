Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:46
Одеса: тимчасове відключення води 2 грудня у центрі та Пересипі
Люди стоять в черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 2 грудня, у частині центру Одеси та Пересипського району міста тимчасово відсутнє водопостачання через заплановані та аварійні ремонтні роботи на водомережах. Відновлення подачі очікується до вечора, тому мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.  

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Рішельєвська, 55-78,
  • вул. Пантелеймонівська, 19-76,
  • пл. Привокзальна,
  • пров. Привокзальний,
  • вул. Новощіпний ряд,
  • вул. Мала Арнаутська, 61-73,
  • вул. Італійська, 72-78,
  • вул. Велика Арнаутська, 49-55.

Відключення до 13:00.

  • бул. Десантний, 4, 6, 18,
  • вул. Кримська, 62-70,
  • вул. Академіка Заболотного, 35-39.

Відключення до 23:45.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які графіки сьогодні діють в Одесі. Також ми писали, як вимикатимуть світло сьогодні у Харкові.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
