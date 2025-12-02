Видео
Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:46
Одесса: временное отключение воды 2 декабря в центре и Пересыпи
Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в части центра Одессы и Пересыпского района города временно отсутствует водоснабжение из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Ришельевская, 55-78,
  • ул. Пантелеймоновская, 19-76,
  • пл. Привокзальная,
  • переулок Привокзальный,
  • ул. Новощепной ряд,
  • ул. Малая Арнаутская, 61-73,
  • ул. Итальянская, 72-78,
  • ул. Большая Арнаутская, 49-55.

Отключение до 13:00.

  • бул. Десантный, 4, 6, 18,
  • ул. Крымская, 62-70,
  • ул. Академика Заболотного, 35-39.

Отключение до 23:45.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, какие графики сегодня действуют в Одессе. Также мы писали, как будут выключать свет сегодня в Харькове.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
