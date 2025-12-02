Одесса: временное отключение воды 2 декабря в центре и Пересыпи

Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в части центра Одессы и Пересыпского района города временно отсутствует водоснабжение из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Ришельевская, 55-78,

ул. Пантелеймоновская, 19-76,

пл. Привокзальная,

переулок Привокзальный,

ул. Новощепной ряд,

ул. Малая Арнаутская, 61-73,

ул. Итальянская, 72-78,

ул. Большая Арнаутская, 49-55.

Отключение до 13:00.

бул. Десантный, 4, 6, 18,

ул. Крымская, 62-70,

ул. Академика Заболотного, 35-39.

Отключение до 23:45.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

