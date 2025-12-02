Одесса: временное отключение воды 2 декабря в центре и Пересыпи

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Во вторник, 2 декабря, в части центра Одессы и Пересыпского района города временно отсутствует водоснабжение из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Ришельевская, 55-78,
- ул. Пантелеймоновская, 19-76,
- пл. Привокзальная,
- переулок Привокзальный,
- ул. Новощепной ряд,
- ул. Малая Арнаутская, 61-73,
- ул. Итальянская, 72-78,
- ул. Большая Арнаутская, 49-55.
Отключение до 13:00.
- бул. Десантный, 4, 6, 18,
- ул. Крымская, 62-70,
- ул. Академика Заболотного, 35-39.
Отключение до 23:45.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
