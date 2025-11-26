Отключения водоснабжения в Одессе и области 26 ноября: плановые и аварийные ремонты

Люди в очереди водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 26 ноября, в Одессе на некоторых улицах временно отсутствует водоснабжение из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Также без воды будут жители одного из сел в области. Восстановление подачи ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Бреуса, 61,

ул. Ивана Фунтового, 13-27,

ул. Ефимова, 34-42.

Отключение до 15:00.

ул. Ивана и Юрия Лип, 15-76,

переулок Анатра, 1-17,

ул. Евгения Танцюры, 17-61,

ул. Николаевская дорога,

ул. Евгения Чикаленко, 64-87,

ул. Академика Королева, 90-122,

ул. Семьи Глодан, 35-63,

ул. Архитекторская, 12-24.

Отключение до 17:00.

с. Большой Дальник.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

