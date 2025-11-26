Отключения водоснабжения в Одессе и области 26 ноября: плановые и аварийные ремонты

Часть Одессы осталась без воды — где находятся бюветы
В среду, 26 ноября, в Одессе на некоторых улицах временно отсутствует водоснабжение из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Также без воды будут жители одного из сел в области. Восстановление подачи ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Бреуса, 61,
- ул. Ивана Фунтового, 13-27,
- ул. Ефимова, 34-42.
Отключение до 15:00.
- ул. Ивана и Юрия Лип, 15-76,
- переулок Анатра, 1-17,
- ул. Евгения Танцюры, 17-61,
- ул. Николаевская дорога,
- ул. Евгения Чикаленко, 64-87,
- ул. Академика Королева, 90-122,
- ул. Семьи Глодан, 35-63,
- ул. Архитекторская, 12-24.
Отключение до 17:00.
- с. Большой Дальник.
Отключение до 20:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
