Отключение воды в Одессе 24 ноября: причины, районы и прогноз восстановления

люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 24 ноября, в Одессе некоторые районы временно остались без водоснабжения из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ж/м Радужный

ул. Левитана

Отключение до 16:00.

ул. Давида Ойстраха, 21/1

Отключение до 17:00.

ул. Ивана Фунтового, 13-40В

ул. Ближние мельницы

ул. Михайленко

ул. Столярского

ул. Ференца Листа

ул. Ефимова, 34-42

ул. Бреуса, 59-61/9

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

