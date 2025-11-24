Отключение воды в Одессе 24 ноября: причины, районы и прогноз восстановления

В некоторых районах Одессы сегодня не будет воды — где бюветы
В понедельник, 24 ноября, в Одессе некоторые районы временно остались без водоснабжения из-за запланированных и аварийных ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, поэтому жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ж/м Радужный
- ул. Левитана
Отключение до 16:00.
- ул. Давида Ойстраха, 21/1
Отключение до 17:00.
- ул. Ивана Фунтового, 13-40В
- ул. Ближние мельницы
- ул. Михайленко
- ул. Столярского
- ул. Ференца Листа
- ул. Ефимова, 34-42
- ул. Бреуса, 59-61/9
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе проводят масштабные плановые работы на электросетях. Также мы писали, как изменится тариф на воду в Одессе в декабре.
