Відключення води в Одесі 24 листопада: причини, райони та прогноз відновлення

У понеділок, 24 листопада, в Одесі деякі райони тимчасово лишилися без водопостачання через заплановані та аварійні ремонтні роботи на водомережах. Відновлення подачі води очікується до вечора, тому мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

ж/м Радужний

вул. Левітана

Відключення до 16:00.

вул. Давида Ойстраха, 21/1

Відключення до 17:00.

вул. Івана Фунтового, 13-40В

вул. Ближні млини

вул. Михайленко

вул. Столярского

вул. Ференца Ліста

вул. Єфімова, 34-42

вул. Бреуса, 59-61/9

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

