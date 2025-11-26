Відключення водопостачання в Одесі та області 26 листопада: планові та аварійні ремонти

Частина Одеси залишилася без води — де знаходяться бювети
У середу, 26 листопада, в Одесі на деяких вулицях тимчасово відсутнє водопостачання через заплановані та аварійні ремонтні роботи на водомережах. Також без води будуть жителі одного із сіл в області. Відновлення подачі очікується до вечора, тому мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.
Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Бреуса, 61,
- вул. Івана Фунтового, 13-27,
- вул. Єфімова, 34-42.
Відключення до 15:00.
- вул. Івана і Юрія Лип, 15-76,
- пров. Анатра, 1-17,
- вул. Євгена Танцюри, 17-61,
- вул. Миколаївська дорога,
- вул. Євгена Чикаленка, 64-87,
- вул. Академіка Корольова, 90-122,
- вул. Сім'ї Глодан, 35-63,
- вул. Архітекторська, 12-24.
Відключення до 17:00.
- с. Великий Дальник,
Відключення до 20:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Одеса може піти під воду. Також ми писали, як зміниться тариф на воду в Одесі у грудні.
