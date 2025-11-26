Відключення водопостачання в Одесі та області 26 листопада: планові та аварійні ремонти

Люди в черзі водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Одесі на деяких вулицях тимчасово відсутнє водопостачання через заплановані та аварійні ремонтні роботи на водомережах. Також без води будуть жителі одного із сіл в області. Відновлення подачі очікується до вечора, тому мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Бреуса, 61,

вул. Івана Фунтового, 13-27,

вул. Єфімова, 34-42.

Відключення до 15:00.

вул. Івана і Юрія Лип, 15-76,

пров. Анатра, 1-17,

вул. Євгена Танцюри, 17-61,

вул. Миколаївська дорога,

вул. Євгена Чикаленка, 64-87,

вул. Академіка Корольова, 90-122,

вул. Сім'ї Глодан, 35-63,

вул. Архітекторська, 12-24.

Відключення до 17:00.

с. Великий Дальник,

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

