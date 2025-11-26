Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Частина Одеси залишилася без води — де знаходяться бювети

Частина Одеси залишилася без води — де знаходяться бювети

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 13:23
Оновлено: 13:32
Відключення водопостачання в Одесі та області 26 листопада: планові та аварійні ремонти
Люди в черзі водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Одесі на деяких вулицях тимчасово відсутнє водопостачання через заплановані та аварійні ремонтні роботи на водомережах. Також без води будуть жителі одного із сіл в області. Відновлення подачі очікується до вечора, тому мешканцям радять заздалегідь зробити необхідні запаси.  

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Бреуса, 61,
  • вул. Івана Фунтового, 13-27,
  • вул. Єфімова, 34-42.

Відключення до 15:00.

  • вул. Івана і Юрія Лип, 15-76,
  • пров. Анатра, 1-17,
  • вул. Євгена Танцюри, 17-61,
  • вул. Миколаївська дорога,
  • вул. Євгена Чикаленка, 64-87,
  • вул. Академіка Корольова, 90-122,
  • вул. Сім'ї Глодан, 35-63,
  • вул. Архітекторська, 12-24.

Відключення до 17:00.

  • с. Великий Дальник,

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Одеса може піти під воду. Також ми писали, як зміниться тариф на воду в Одесі у грудні.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
