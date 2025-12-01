График отключения света в Одессе 2 декабря

Набережная со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вследствие постоянных массированных ракетно-дронных атак — во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления. Так, 2 декабря в Одессе и области снова вводят почасовые отключения света. Отключения коснутся сразу нескольких групп одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

