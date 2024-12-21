Графік планових відключень електроенергії в Одесі 21 грудня

Енергетик ремонтує обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 грудня, в Одесі проведуть планові роботи на електромережах. Знеструмлення очікуються в районах, які обслуговують Південний та Центральний РЕМ. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00 за такими адресами:

вул. Моторна 1-57

пров. 1-й Моторний, 31

пров. 2-й та 3-й Моторний, 1-37

Жителів зазначених вулиць просять завчасно врахувати можливе знеструмлення під час планування справ.

Південний РЕМ

До 20:00 заплановані роботи за такими адресами:

вул. Абрикосова,4-105а,

вул. Анни Ахматової, 15-32,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Костанді, 21-43,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Рибальська, 20,

вул. Рівності,84-195,

вул. Айвазовського, 34,

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3,

просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-8,

вул. Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г,

пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,

пров. 3-й Український, 1а-12/1,

пров. Новоукраїнський, 2, 17-31.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.