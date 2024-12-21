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Масштабні роботи на електромережах в Одесі — коли чекати світло

21 грудня 2024 09:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графік планових відключень електроенергії в Одесі 21 грудня
Енергетик ремонтує обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 21 грудня, в Одесі проведуть планові роботи на електромережах. Знеструмлення очікуються в районах, які обслуговують Південний та Центральний РЕМ. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00 за такими адресами:

  • вул. Моторна 1-57
  • пров. 1-й Моторний, 31
  • пров. 2-й та 3-й Моторний, 1-37

Жителів зазначених вулиць просять завчасно врахувати можливе знеструмлення під час планування справ.

Південний РЕМ

До 20:00 заплановані роботи за такими адресами:

  • вул. Абрикосова,4-105а,
  • вул. Анни Ахматової, 15-32,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Костанді, 21-43,  
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Рівності,84-195,
  • вул. Айвазовського, 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-8,
  • вул. Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г,
  • пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • пров. Новоукраїнський, 2, 17-31.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло

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