Графік планових відключень електроенергії в Одесі 21 грудня

Масштабні роботи на електромережах в Одесі — коли чекати світло
Сьогодні, 21 грудня, в Одесі проведуть планові роботи на електромережах. Знеструмлення очікуються в районах, які обслуговують Південний та Центральний РЕМ. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00 за такими адресами:
- вул. Моторна 1-57
- пров. 1-й Моторний, 31
- пров. 2-й та 3-й Моторний, 1-37
Жителів зазначених вулиць просять завчасно врахувати можливе знеструмлення під час планування справ.
Південний РЕМ
До 20:00 заплановані роботи за такими адресами:
- вул. Абрикосова,4-105а,
- вул. Анни Ахматової, 15-32,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Костанді, 21-43,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Рівності,84-195,
- вул. Айвазовського, 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-8,
- вул. Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г,
- пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- пров. Новоукраїнський, 2, 17-31.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.
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