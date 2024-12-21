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Масштабные работы на электросетях в Одессе — когда ждать свет

21 декабря 2024 09:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
График плановых отключений электроэнергии в Одессе 21 декабря
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 21 декабря, в Одессе проведут плановые работы на электросетях. Обесточивание ожидаются в районах, которые обслуживают Южный и Центральный РЭС. Работы продлятся до 20:00. Отметим, что время восстановления может варьироваться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС

Работы будут продолжаться до 19:00 по следующим адресам:

  • ул. Моторная 1-57
  • пер. 1-й Моторный, 31
  • пер. 2-й и 3-й Моторный, 1-37

Жителей указанных улиц просят заранее учесть возможное обесточивание при планировании дел.

Южный РЭС

К 20:00 запланированы работы по следующим адресам:

  • ул. Абрикосовая,4-105а,
  • ул. Анны Ахматовой, 15-32,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Костанди, 21-43,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Равенства,84-195,
  • ул. Айвазовского, 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2-8,
  • ул. Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г,
  • пер. 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • пер. Новоукраинский, 2, 17-31.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Также в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы отключения света свет

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