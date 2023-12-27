Масштабні відключення — частина мешканців Одещини залишилася без води
27 грудня 2023 10:50
Люди стоять у черзі до бювета. Фото: Новини.LIVE
Вчора, 26 грудня, в Одесі сталася серйозна аварія на електромережах, через що значна частина містян та мешканців області залишилася без води. Наразі комунальники працюють у посиленому режимі для завершення робіт, тож воду обіцяють повернути до обіду.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де немає води
- Київський район м. Одеса
- Хаджибейський район, м. Одеса
- Приморський район (можливе зниження тиску)
- с. Лиманка,
- с. Червоний хутір,
- ж/м "Райдужний",
- ж/м "Совіньон 1-5",
- ж/м "Чорноморка"
- ЖКП "Таїрове".
Крім того, у місті наразі здійснюється підвіз технічної води за наступними адресами:
- Небесної сотні, 83 — 9:30
- Ак. Корольова, 80а — 9:45
- Ген.Петрова, 45/47 — 10:00
- Космонавтів ріг Філатова — 10:00
- Шишкіна, 60а — 10:00
- Небесної Сотні, 15 — 10:30
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.
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