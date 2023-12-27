Масштабні відключення — частина мешканців Одещини залишилася без води

Люди стоять у черзі до бювета. Фото: Новини.LIVE

Вчора, 26 грудня, в Одесі сталася серйозна аварія на електромережах, через що значна частина містян та мешканців області залишилася без води. Наразі комунальники працюють у посиленому режимі для завершення робіт, тож воду обіцяють повернути до обіду.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Київський район м. Одеса

Хаджибейський район, м. Одеса

Приморський район (можливе зниження тиску)

с. Лиманка,

с. Червоний хутір,

ж/м "Райдужний",

ж/м "Совіньон 1-5",

ж/м "Чорноморка"

ЖКП "Таїрове".

Крім того, у місті наразі здійснюється підвіз технічної води за наступними адресами:

Небесної сотні, 83 — 9:30

Ак. Корольова, 80а — 9:45

Ген.Петрова, 45/47 — 10:00

Космонавтів ріг Філатова — 10:00

Шишкіна, 60а — 10:00

Небесної Сотні, 15 — 10:30

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.