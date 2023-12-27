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Масштабні відключення — частина мешканців Одещини залишилася без води

27 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масштабні відключення — частина мешканців Одещини залишилася без води
Люди стоять у черзі до бювета. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 26 грудня, в Одесі сталася серйозна аварія на електромережах, через що значна частина містян та мешканців області залишилася без води. Наразі комунальники працюють у посиленому режимі для завершення робіт, тож воду обіцяють повернути до обіду. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води 

  • Київський район м. Одеса
  • Хаджибейський район,  м. Одеса
  • Приморський район (можливе зниження тиску)
  • с. Лиманка, 
  • с. Червоний хутір, 
  • ж/м "Райдужний",  
  • ж/м "Совіньон 1-5", 
  • ж/м "Чорноморка" 
  • ЖКП "Таїрове". 

Крім того, у місті наразі здійснюється підвіз технічної води за наступними адресами: 

  • Небесної сотні, 83 — 9:30
  • Ак. Корольова, 80а  — 9:45
  • Ген.Петрова, 45/47 — 10:00
  • Космонавтів ріг Філатова — 10:00
  • Шишкіна, 60а — 10:00
  • Небесної Сотні, 15 — 10:30

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

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