Масштабные отключения — часть жителей Одесской области осталась без воды

Люди стоят в очереди в бювет. Фото: Новини.LIVE

Вчера, 26 декабря, в Одессе произошла серьезная авария на электросетях, из-за чего значительная часть горожан и жителей области осталась без воды. Коммунальщики работают в усиленном режиме для завершения работ, поэтому воду обещают вернуть к обеду.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Киевский район г. Одесса

Хаджибейский район, г. Одесса

Приморский район (возможно снижение давления)

с. Лиманка,

с. Красный хутор,

ж/м "Радужный",

ж/м "Совиньон 1-5",

ж/м "Черноморка"

ЖКУ "Таирово".

Кроме того, в городе осуществляется подвоз технической воды по следующим адресам:

Небесной сотни, 83 — 9:30

Ак. Королева, 80а — 9:45

Ген.Петрова, 45/47 — 10:00

Космонавтов угол Филатова — 10:00

Шишкина, 60а — 10:00

Небесной Сотни, 15 — 10:30

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.