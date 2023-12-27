Масштабные отключения — часть жителей Одесской области осталась без воды
27 декабря 2023 10:50
Люди стоят в очереди в бювет. Фото: Новини.LIVE
Вчера, 26 декабря, в Одессе произошла серьезная авария на электросетях, из-за чего значительная часть горожан и жителей области осталась без воды. Коммунальщики работают в усиленном режиме для завершения работ, поэтому воду обещают вернуть к обеду.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где нет воды
- Киевский район г. Одесса
- Хаджибейский район, г. Одесса
- Приморский район (возможно снижение давления)
- с. Лиманка,
- с. Красный хутор,
- ж/м "Радужный",
- ж/м "Совиньон 1-5",
- ж/м "Черноморка"
- ЖКУ "Таирово".
Кроме того, в городе осуществляется подвоз технической воды по следующим адресам:
- Небесной сотни, 83 — 9:30
- Ак. Королева, 80а — 9:45
- Ген.Петрова, 45/47 — 10:00
- Космонавтов угол Филатова — 10:00
- Шишкина, 60а — 10:00
- Небесной Сотни, 15 — 10:30
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.
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