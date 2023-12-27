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Масштабные отключения — часть жителей Одесской области осталась без воды

27 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Масштабные отключения — часть жителей Одесской области осталась без воды
Люди стоят в очереди в бювет. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 26 декабря, в Одессе произошла серьезная авария на электросетях, из-за чего значительная часть горожан и жителей области осталась без воды. Коммунальщики работают в усиленном режиме для завершения работ, поэтому воду обещают вернуть к обеду.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Киевский район г. Одесса
  • Хаджибейский район, г. Одесса
  • Приморский район (возможно снижение давления)
  • с. Лиманка,
  • с. Красный хутор,
  • ж/м "Радужный",
  • ж/м "Совиньон 1-5",
  • ж/м "Черноморка"
  • ЖКУ "Таирово".

Кроме того, в городе осуществляется подвоз технической воды по следующим адресам:

  • Небесной сотни, 83 — 9:30
  • Ак. Королева, 80а — 9:45
  • Ген.Петрова, 45/47 — 10:00
  • Космонавтов угол Филатова — 10:00
  • Шишкина, 60а — 10:00
  • Небесной Сотни, 15 — 10:30

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.

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