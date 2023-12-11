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Масштабні відключення — хто з одеситів залишився сьогодні без води

11 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масштабні відключення — хто з одеситів залишився сьогодні без води
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути у другій половині дня, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Кордонна — усі будинки; 
  • вул. 7 Степова — усі будинки; 
  • вул. Ріхтера — усі будинки; 
  • вул. Бригадна — усі будинки; 
  • вул. Посмітного, 20-33;
  • вул. Штурвальна, 3-19;
  • вул. Чубаївська, 1-12;
  • вул. Нєдєліна, 4-12;
  • вул. Гвардійська, 1-18;
  • вул. Івана Франка — усі будинки; 
  • вул. Петрашевського, 1-22;
  • вул. Щоглова, 6-22;
  • вул. Судобудівна, 1-11;
  • вул. Кондрашина — усі будинки; 
  • вул. Фонтанська дорога, 14-65;
  • вул. Головківська, 1, 2, 9, 11, 15;
  • вул. Балківська, 137, 139, 141, 143;
  • вул. Картамишевська, 30, 35, 40, 32, 32/34, 40/1;
  • вул. Скісна, 78а;
  • пров. Середньофонтанський, 61. 

Воду одеситам планують повернути сьогодні о 15:00, проте час може змінюватися. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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