Масштабні відключення — хто з одеситів залишився сьогодні без води
Сьогодні, 11 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути у другій половині дня, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Кордонна — усі будинки;
- вул. 7 Степова — усі будинки;
- вул. Ріхтера — усі будинки;
- вул. Бригадна — усі будинки;
- вул. Посмітного, 20-33;
- вул. Штурвальна, 3-19;
- вул. Чубаївська, 1-12;
- вул. Нєдєліна, 4-12;
- вул. Гвардійська, 1-18;
- вул. Івана Франка — усі будинки;
- вул. Петрашевського, 1-22;
- вул. Щоглова, 6-22;
- вул. Судобудівна, 1-11;
- вул. Кондрашина — усі будинки;
- вул. Фонтанська дорога, 14-65;
- вул. Головківська, 1, 2, 9, 11, 15;
- вул. Балківська, 137, 139, 141, 143;
- вул. Картамишевська, 30, 35, 40, 32, 32/34, 40/1;
- вул. Скісна, 78а;
- пров. Середньофонтанський, 61.
Воду одеситам планують повернути сьогодні о 15:00, проте час може змінюватися.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
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