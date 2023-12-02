В Одесі каналізаційна помпова станція забруднює пляж та Чорне море

Стічні води помпової станції "Чорноморка-2". Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Стічні води помпової станції "Чорноморка-2", надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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"Фахівці інспекції провели обстеження та встановили, що від каналізаційно - помпової станції "Чорноморка - 2", яка розташована по проспекту Свободи 102, стічні води потрапляють до ливневого залізобетонного колектору, а далі - на піщану територію пляжу Чорноморка та до Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Забруднення пляжу та Чорного моря

Екологи виявили постійні перевищення нормованих значень по завислим речовинам, залізу загальному, азоту амонійному, нітритам, БСК5. Також встановлено, що Каналізаційна помпова станція "Чорноморка-2" та її мережі не перебувають на балансі жодного підприємства, і відсутній контроль за їхнім станом та функціонуванням. Проєктно-кошторисна документація на мережі водовідведення села Чорноморка також відсутня.

Екологи кажуть, що Одеська міська рада та Одеська районна військова адміністрація мали до листопада 2022 року визначити балансоутримувача помпової станції "Чорноморка-2". Однак дану вимогу не виконали.

Відкриття кримінального провадження

Екоінспекція направила матеріали заходів до правоохоронних органів для проведення досудового розслідування та встановлення винних. Наразі Київська окружна прокуратура міста Одеси відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Чорне море зараз перебуває у критичному стані, для його очищення нам знадобиться десятиліття та мільйони доларів. Ще до війни наше море було одним із найбрудніших у Європі, а зі знищенням Каховської ГЕС ми отримали міну уповільненої дії.