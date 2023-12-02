В Одессе канализационная помповая станция загрязняет пляж и Черное море

Сточные воды насосной станции "Черноморка-2". Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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"Специалисты инспекции провели обследование и установили, что от канализационно - помповой станции "Черноморка - 2", расположенной по проспекту Свободы 102, сточные воды попадают в ливневый железобетонный коллектор, а дальше — на песчаную территорию пляжа Черноморка и до Черного моря", — говорится в сообщении.

Загрязнение пляжа и Черного моря

Экологи выявили постоянные превышения нормированных значений по взвешенным веществам, железу общему, азоту аммонийному, нитритам, БСК5. Также установлено, что канализационная помповая станция "Черноморка-2" и ее сети не находятся на балансе ни одного предприятия, и отсутствует контроль за их состоянием и функционированием. Проектно-сметная документация на сети водоотведения села Черноморка также отсутствует.

Экологи говорят, что Одесский городской совет и Одесская районная военная администрация должны были до ноября 2022 года определить балансодержатель помповой станции "Черноморка-2". Однако это требование не выполнили.

Открытие уголовного производства

Экоинспекция направила материалы мер в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования и установления виновных. Киевская окружная прокуратура города Одессы открыла уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Черное море сейчас находится в критическом состоянии, для его очищения нам понадобится десятилетия и миллионы долларов. Еще до войны наше море было одним из самых грязных в Европе, с уничтожением Каховской ГЭС мы получили мину замедленного действия.