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Масштабные отключения — кто из одесситов остался сегодня без воды

11 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Масштабные отключения — кто из одесситов остался сегодня без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть во второй половине дня, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Кордонная — все дома;
  • ул. 7 Степная — все дома;
  • ул. Рихтера — все дома;
  • ул. Бригадная — все дома;
  • ул. Посмитного, 20-33;
  • ул. Штурвальная, 3-19;
  • ул. Чубаевская, 1-12;
  • ул. Неделина, 4-12;
  • ул. Гвардейская, 1–18;
  • ул. Ивана Франко — все дома;
  • ул. Петрашевского, 1-22;
  • ул. Мачтовая, 6-22;
  • ул. Судостроительная, 1-11;
  • ул. Кондрашина — все дома;
  • ул. Фонтанская дорога, 14-65;
  • ул. Головковская, 1, 2, 9, 11, 15;
  • ул. Балковская, 137, 139, 141, 143;
  • ул. Картамышевская, 30, 35, 40, 32, 32/34, 40/1;
  • ул. Косвенная, 78а;
  • пер. Среднефонтанский, 61

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 15:00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

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