Масштабные отключения — кто из одесситов остался сегодня без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 11 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть во второй половине дня, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

ул. Кордонная — все дома;

ул. 7 Степная — все дома;

ул. Рихтера — все дома;

ул. Бригадная — все дома;

ул. Посмитного, 20-33;

ул. Штурвальная, 3-19;

ул. Чубаевская, 1-12;

ул. Неделина, 4-12;

ул. Гвардейская, 1–18;

ул. Ивана Франко — все дома;

ул. Петрашевского, 1-22;

ул. Мачтовая, 6-22;

ул. Судостроительная, 1-11;

ул. Кондрашина — все дома;

ул. Фонтанская дорога, 14-65;

ул. Головковская, 1, 2, 9, 11, 15;

ул. Балковская, 137, 139, 141, 143;

ул. Картамышевская, 30, 35, 40, 32, 32/34, 40/1;

ул. Косвенная, 78а;

пер. Среднефонтанский, 61

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 15:00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.