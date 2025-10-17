Короткочасні відключення електроенергії в Одесі 17 жовтня: графіки та причини

Масштабні відключення світла в Одесі — кого торкнеться (адреси)
Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У Київському районі міста також діють графіки відключень у рамках підготовки до початку опалювального сезону. Енергетики працюють з максимальною віддачею, щоб оперативно ліквідувати несправності та відновити електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Пересипська,
- 1а-6а Садова,
- Авангардна,
- Бардах,
- Боровського Миколи,
- Велика Садова,
- Висока,
- Вітчизняна, 33,
- Глаубермана,
- Деревообробна,
- Донецька,
- Дорожня,
- Ак. Заболотного,
- П. Івахненко,
- Керченська,
- Кишинівська,
- П. Клепального,
- Коровицького Професора,
- Коблієвська,
- Кошиця Олександра,
- Капітана Кузнецова,
- Листяна,
- Літня,
- І. Луценка,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Марсельська,
- Металістів,
- Мирна,
- Нежданової,
- Обривиста,
- Озерна,
- Осіння,
- Павлодарського,
- Паркова,
- Південна,
- Похила,
- Поштова,
- Промислова, 7Б,
- Радіальна,
- Світла,
- С. Узікова,
- Українки Лесі,
- Українська,
- Хавкіна,
- Хімічна,
- Чайкова,
- Шептицького,
- Шполянська,
- Штильова,
- Ядова,
- дорога Балтська, 153,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна,
- пров. 1-й, 4-й, 5-й Деревообробний,
- 1-3й пров. Дунаєвського,
- пров. 1-3й Керченський,
- пров. Іспанський,
- пров. Квантовий,
- пров. Ковиловий,
- пров. Крижанівський,
- пров. Нежданової,
- пров. Одеський,
- пров. Іони Отаманського,
- пров. М. Сташевської,
- пров. Сумський,
- пров. Цукровий,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський,
- просп. Зелений, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,
- просп. Князя Володимира Великого,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Центральний РЕМ:
- Добровольців, 1-3А,
- просп. Шевченка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
