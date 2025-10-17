Короткочасні відключення електроенергії в Одесі 17 жовтня: графіки та причини

Енергетики перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У Київському районі міста також діють графіки відключень у рамках підготовки до початку опалювального сезону. Енергетики працюють з максимальною віддачею, щоб оперативно ліквідувати несправності та відновити електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська,

1а-6а Садова,

Авангардна,

Бардах,

Боровського Миколи,

Велика Садова,

Висока,

Вітчизняна, 33,

Глаубермана,

Деревообробна,

Донецька,

Дорожня,

Ак. Заболотного,

П. Івахненко,

Керченська,

Кишинівська,

П. Клепального,

Коровицького Професора,

Коблієвська,

Кошиця Олександра,

Капітана Кузнецова,

Листяна,

Літня,

І. Луценка,

Мала Садова,

Маріупольська,

Марсельська,

Металістів,

Мирна,

Нежданової,

Обривиста,

Озерна,

Осіння,

Павлодарського,

Паркова,

Південна,

Похила,

Поштова,

Промислова, 7Б,

Радіальна,

Світла,

С. Узікова,

Українки Лесі,

Українська,

Хавкіна,

Хімічна,

Чайкова,

Шептицького,

Шполянська,

Штильова,

Ядова,

дорога Балтська, 153,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна,

пров. 1-й, 4-й, 5-й Деревообробний,

1-3й пров. Дунаєвського,

пров. 1-3й Керченський,

пров. Іспанський,

пров. Квантовий,

пров. Ковиловий,

пров. Крижанівський,

пров. Нежданової,

пров. Одеський,

пров. Іони Отаманського,

пров. М. Сташевської,

пров. Сумський,

пров. Цукровий,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Зелений, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,

просп. Князя Володимира Великого,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

Добровольців, 1-3А,

просп. Шевченка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в "Укренерго", що біснесу треба більше розподіленої та високоманевреної генерації, яка менш вразлива для ворога. Також ми писали, що українців закликали економити газ, через ворожі атаки.

