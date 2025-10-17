Відео
Масштабні відключення світла в Одесі — кого торкнеться (адреси)

Масштабні відключення світла в Одесі — кого торкнеться (адреси)

Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:43
Оновлено: 09:39
Короткочасні відключення електроенергії в Одесі 17 жовтня: графіки та причини
Енергетики перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У Київському районі міста також діють графіки відключень у рамках підготовки до початку опалювального сезону. Енергетики працюють з максимальною віддачею, щоб оперативно ліквідувати несправності та відновити електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Пересипська,
  • 1а-6а Садова,
  • Авангардна,
  • Бардах,
  • Боровського Миколи,
  • Велика Садова,
  • Висока,
  • Вітчизняна, 33,
  • Глаубермана,
  • Деревообробна,
  • Донецька,
  • Дорожня,
  • Ак. Заболотного,
  • П. Івахненко,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • П. Клепального,
  • Коровицького Професора,
  • Коблієвська,
  • Кошиця Олександра,
  • Капітана Кузнецова,
  • Листяна,
  • Літня,
  • І. Луценка,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Марсельська,
  • Металістів,
  • Мирна,
  • Нежданової,
  • Обривиста,
  • Озерна,
  • Осіння,
  • Павлодарського,
  • Паркова,
  • Південна,
  • Похила,
  • Поштова,
  • Промислова, 7Б,
  • Радіальна,
  • Світла,
  • С. Узікова,
  • Українки Лесі,
  • Українська,
  • Хавкіна,
  • Хімічна,
  • Чайкова,
  • Шептицького,
  • Шполянська,
  • Штильова,
  • Ядова,
  • дорога Балтська, 153,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна,
  • пров. 1-й, 4-й, 5-й Деревообробний,
  • 1-3й пров. Дунаєвського,
  • пров. 1-3й Керченський,
  • пров. Іспанський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Ковиловий,
  • пров. Крижанівський,
  • пров. Нежданової,
  • пров. Одеський,
  • пров. Іони Отаманського,
  • пров. М. Сташевської,
  • пров. Сумський,
  • пров. Цукровий,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський,
  • просп. Зелений, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,
  • просп. Князя Володимира Великого,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 17:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Добровольців, 1-3А,
  • просп. Шевченка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в "Укренерго", що біснесу треба більше розподіленої та високоманевреної генерації, яка менш вразлива для ворога. Також ми писали, що українців закликали економити газ, через ворожі атаки.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
