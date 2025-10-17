Кратковременные отключения электроэнергии в Одессе 17 октября: графики и причины

Энергетики проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 17 октября, в Одессе ожидаются временные перебои с электроснабжением в связи с плановыми ремонтными работами. В Киевском районе города также действуют графики отключений в рамках подготовки к началу отопительного сезона. Энергетики работают с максимальной отдачей, чтобы оперативно ликвидировать неисправности и восстановить электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Пересыпская,

1а-6а Садовая,

Авангардная,

Бардах,

Боровского Николая,

Большая Садовая,

Высокая,

Отечественная, 33,

Глаубермана,

Деревообрабатывающая,

Донецкая,

Дорожная,

Ак. Заболотного,

П. Ивахненко,

Керченская,

Кишиневская,

П. Клепального,

Коровицкого, Профессора,

Коблиевская,

Кошица Александра,

Капитана Кузнецова,

Лиственная,

Летняя,

И. Луценко,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Марсельская,

Металлистов,

Мирная,

Неждановой,

Обрывистая,

Озерная,

Осенняя,

Павлодарского,

Парковая,

Южная,

Наклонная,

Почтовая,

Промышленная, 7Б,

Радиальная,

Светлая,

С. Узикова,

Украинки Леси,

Украинской,

Хавкина,

Химическая,

Чайкова,

Шептицкого,

Шполянская,

Штилева,

Ядовая,

дорога Балтская, 153,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная,

переулок 1-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,

1-3й переулок Дунаевского,

переулок 1-3й Керченский,

переулок Испанский,

переулок Квантовый,

переулок Ковыльный,

переулок Крыжановский,

переулок Неждановой,

переулок Одесский,

переулок Ионы Атаманского,

переулок М. Сташевской,

переулок Сумской,

переулок Сахарный,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский,

просп. Зеленый, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,

просп. Князя Владимира Великого,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

Добровольцев, 1-3А,

просп. Шевченко, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17.

Работы до 17:00 — 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что в "Укрэнерго", что биснесу надо больше распределенной и высокоманевренной генерации, которая менее уязвима для врага. Также мы писали, что украинцев призвали экономить газ, из-за вражеских атак.

</</