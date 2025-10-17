Кратковременные отключения электроэнергии в Одессе 17 октября: графики и причины

Масштабные отключения света в Одессе — кого коснется (адреса)
Сегодня, 17 октября, в Одессе ожидаются временные перебои с электроснабжением в связи с плановыми ремонтными работами. В Киевском районе города также действуют графики отключений в рамках подготовки к началу отопительного сезона. Энергетики работают с максимальной отдачей, чтобы оперативно ликвидировать неисправности и восстановить электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Пересыпская,
- 1а-6а Садовая,
- Авангардная,
- Бардах,
- Боровского Николая,
- Большая Садовая,
- Высокая,
- Отечественная, 33,
- Глаубермана,
- Деревообрабатывающая,
- Донецкая,
- Дорожная,
- Ак. Заболотного,
- П. Ивахненко,
- Керченская,
- Кишиневская,
- П. Клепального,
- Коровицкого, Профессора,
- Коблиевская,
- Кошица Александра,
- Капитана Кузнецова,
- Лиственная,
- Летняя,
- И. Луценко,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Марсельская,
- Металлистов,
- Мирная,
- Неждановой,
- Обрывистая,
- Озерная,
- Осенняя,
- Павлодарского,
- Парковая,
- Южная,
- Наклонная,
- Почтовая,
- Промышленная, 7Б,
- Радиальная,
- Светлая,
- С. Узикова,
- Украинки Леси,
- Украинской,
- Хавкина,
- Химическая,
- Чайкова,
- Шептицкого,
- Шполянская,
- Штилева,
- Ядовая,
- дорога Балтская, 153,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,
- переулок 1-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
- 1-3й переулок Дунаевского,
- переулок 1-3й Керченский,
- переулок Испанский,
- переулок Квантовый,
- переулок Ковыльный,
- переулок Крыжановский,
- переулок Неждановой,
- переулок Одесский,
- переулок Ионы Атаманского,
- переулок М. Сташевской,
- переулок Сумской,
- переулок Сахарный,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Зеленый, 1, 1а, 3, 14, 18, 21,
- просп. Князя Владимира Великого,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 17:00 - 20:00.
Центральный РЭС:
- Добровольцев, 1-3А,
- просп. Шевченко, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/3, 8/4, 8/В, 8А, 8а/1,8Б, 10/1, 10/2,3,4,5,6,7,8,9, 15/2, 17А,Б,В, 19, 19А, 21, 21А,Б,В, 23, 23А,Б,В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 17.
Работы до 17:00 — 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, что в "Укрэнерго", что биснесу надо больше распределенной и высокоманевренной генерации, которая менее уязвима для врага. Также мы писали, что украинцев призвали экономить газ, из-за вражеских атак.
