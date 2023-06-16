Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі: розслідування

Наталія Гладка — мати судді Сергія Вовка. Фото: скріншот з відео Bihus.Info

Сім’я скандально відомого судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка будує готель на одеському пляжі. Водночас мати судді Наталія Гладка, яка керує будівництвом, під час розмови з журналістами заперечила родинні зв’язки з Вовком.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Будівництво готелю на одеському пляжі

За даними журналістів, на місці, де зараз мати судді Вовка будує чотириповерховий готель, раніше було кафе, яке свого часу було першим місцем роботи її сина. У документах будівництво готелю на місці кафе зазначається як "реконструкція".

Частину берега вже загороджено парканом, поставлений колючий дріт, а екскаватор розкидає каміння просто в морі.

Мати судді Вовка зреклася сина

Журналісти провели розслідування щодо того, наскільки законним є це будівництво. Зокрема, розслідувачам так і не вдалося отримати від Наталії Гладкої чи Сергія Вовка документи, які б дозволяли подібні дії на міському пляжі.

На запитання журналістки, ким жінці, що керує будівництвом, є суддя Сергій Вовк, та спочатку відповіла, що не має часу на коментарі, а потім і взагалі заявила, що він не її син.

Варто зауважити, що в офіційному досьє Сергія Вовка Наталія Гладка вказана матір’ю. Відповідно до декларації, їй суддя Вовк дарував квартири в Одесі, доки сам нібито не має нічогісінько.

Чим відомий суддя Вовк

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відомий своїми рішеннями, які ЗМІ та громадськість називали політично вмотивованими. Зокрема, він передав справу, у якій фігурує заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. Як відомо, Татарова НАБУ та САП підозрюють у пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від народного депутата Максима Микитася експерту із МВС України Костянтину Дубоносу.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. Фото: скріншот із відео "Громадського"

Сергій Вовк також відомий і тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Окрім цього, у грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, а Яну Дугар – під домашній арешт.

Нагадаємо, 14 червня Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.