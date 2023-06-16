Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі: розслідування
Сім’я скандально відомого судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка будує готель на одеському пляжі. Водночас мати судді Наталія Гладка, яка керує будівництвом, під час розмови з журналістами заперечила родинні зв’язки з Вовком.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Будівництво готелю на одеському пляжі
За даними журналістів, на місці, де зараз мати судді Вовка будує чотириповерховий готель, раніше було кафе, яке свого часу було першим місцем роботи її сина. У документах будівництво готелю на місці кафе зазначається як "реконструкція".
Частину берега вже загороджено парканом, поставлений колючий дріт, а екскаватор розкидає каміння просто в морі.
Мати судді Вовка зреклася сина
Журналісти провели розслідування щодо того, наскільки законним є це будівництво. Зокрема, розслідувачам так і не вдалося отримати від Наталії Гладкої чи Сергія Вовка документи, які б дозволяли подібні дії на міському пляжі.
На запитання журналістки, ким жінці, що керує будівництвом, є суддя Сергій Вовк, та спочатку відповіла, що не має часу на коментарі, а потім і взагалі заявила, що він не її син.
Варто зауважити, що в офіційному досьє Сергія Вовка Наталія Гладка вказана матір’ю. Відповідно до декларації, їй суддя Вовк дарував квартири в Одесі, доки сам нібито не має нічогісінько.
Чим відомий суддя Вовк
Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відомий своїми рішеннями, які ЗМІ та громадськість називали політично вмотивованими. Зокрема, він передав справу, у якій фігурує заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. Як відомо, Татарова НАБУ та САП підозрюють у пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від народного депутата Максима Микитася експерту із МВС України Костянтину Дубоносу.
Сергій Вовк також відомий і тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.
Окрім цього, у грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, а Яну Дугар – під домашній арешт.
Нагадаємо, 14 червня Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.