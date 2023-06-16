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Мать скандального судьи Вовка строит гостиницу на одесском пляже: расследование

16 июня 2023 20:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мать скандального судьи Вовка строит гостиницу на одесском пляже: расследование
Наталья Гладкая – мать судьи Сергея Вовка. Фото: скриншот из видео Bihus.Info
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Семья скандально известного судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка строит гостиницу на одесском пляже. В то же время мать судьи Наталья Гладкая, которая руководит строительством, во время разговора с журналистами отрицала родственные связи с Вовком.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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По данным журналистов, на месте, где сейчас мать судьи Вовка строит четырехэтажный отель, раньше было кафе, которое в свое время являлось первым местом работы ее сына. В документах строительство гостиницы на месте кафе значится как "реконструкция".

Часть берега уже огорожена забором, установлена колючая проволока, а экскаватор разбрасывает камни прямо в море.

Мать судьи Вовка отреклась от сына

Журналисты провели расследование относительно того, насколько законно это строительство. В частности, расследователям так и не удалось получить от Натальи Гладкой или Сергея Вовка документы, позволяющие подобные действия на городском пляже.

На вопрос журналистки, кем женщине, руководящей строительством, является судья Сергей Вовк, и сначала ответила, что нет времени на комментарии, а потом и вообще заявила, что он не ее сын.

Следует заметить, что в официальном досье Сергея Вовка Наталья Гладкая указана матерью. Согласно декларации, ей судья Вовк даровал квартиры в Одессе, пока у самого якобы нет ничего.

Чем известен судья Вовк

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк известен своими решениями, которые СМИ и общественность называли политически мотивированными. В частности, он передал дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро Государственному бюро расследований. Как известно, Татарова НАБУ и САП подозревают в пособничестве в предоставлении взятки в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от народного депутата Максима Никита эксперту из МВД Украины Константину Дубоносу.

Судья Печерского райсуда Сергей Волк. Фото: скриншот из видео "Общественного"
Судья Печерского райсуда Сергей Вовк. Фото: скриншот из видео "Громадського"

Сергей Вовк также известен и тем, что в 2012 году приговорил Юрия Луценко к четырем годам заключения за якобы незаконное празднование Дня милиции.

Кроме этого, в декабре 2019 года Сергей Вовк принял решение о мерах пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, отправив Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в СИЗО, а Яну Дугарь — под домашний арест.

Напомним, 14 июня Высший антикоррупционный суд назначил экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу наказание в виде десяти лет лишения свободы.

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