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Менш ніж через два тижні в Одесі запрацюють перші фонтани — деталі

19 березня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Менш ніж через два тижні в Одесі запрацюють перші фонтани — деталі
Фонтан біля Оперного театру. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі готуються до розконсервування фонтанів. Відомо, що перші водяні язики запрацюють до дня Гуморини.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

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"Минулого тижня працівники КП "Сервісний центр" виконували роботи з обслуговування обладнання фонтанів перед розконсервацією", — йдеться у повідомленні відомства. 

Які фонтани запустять першими

Фонтани планують відкрити 1 квітня цього року. Як завжди, першими запрацюють:

  • на Театральній площі
  • у сквері Пале-Рояль
  • у Міському саду
  • на Соборній площі
  • фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті

Додамо, що на балансі Комунального підприємства "Сервісний центр" всього зазначено 27 фонтанів. 

Нагадаємо, що всі фонтани законсервували у листопаді минулого року. 

Варто додати, що фонтани в Одесі неодноразово були пошкоджені невідомими особами. Так, торік на Привокзальній площі невідомими особами неодноразово були зламані форсунки фонтану. Того ж року  пошкоджено фонтан у Міськсаду. Влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

А ось найбільшу кількість актів вандалізму зазнавав фонтан на Кримському бульварі. Декілька підлітків, попри численні зауваження та встановлені заборонні таблички, перебували у фонтані, викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.

Одеса
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відкриття
фонтани
Одеська ОДА
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