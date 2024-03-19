Менш ніж через два тижні в Одесі запрацюють перші фонтани — деталі
В Одесі готуються до розконсервування фонтанів. Відомо, що перші водяні язики запрацюють до дня Гуморини.
Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.
"Минулого тижня працівники КП "Сервісний центр" виконували роботи з обслуговування обладнання фонтанів перед розконсервацією", — йдеться у повідомленні відомства.
Які фонтани запустять першими
Фонтани планують відкрити 1 квітня цього року. Як завжди, першими запрацюють:
- на Театральній площі
- у сквері Пале-Рояль
- у Міському саду
- на Соборній площі
- фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті
Додамо, що на балансі Комунального підприємства "Сервісний центр" всього зазначено 27 фонтанів.
Нагадаємо, що всі фонтани законсервували у листопаді минулого року.
Варто додати, що фонтани в Одесі неодноразово були пошкоджені невідомими особами. Так, торік на Привокзальній площі невідомими особами неодноразово були зламані форсунки фонтану. Того ж року пошкоджено фонтан у Міськсаду. Влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.
А ось найбільшу кількість актів вандалізму зазнавав фонтан на Кримському бульварі. Декілька підлітків, попри численні зауваження та встановлені заборонні таблички, перебували у фонтані, викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.
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