Менш ніж через два тижні в Одесі запрацюють перші фонтани — деталі

Фонтан біля Оперного театру. Фото: ОМР

В Одесі готуються до розконсервування фонтанів. Відомо, що перші водяні язики запрацюють до дня Гуморини.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Читайте також:

"Минулого тижня працівники КП "Сервісний центр" виконували роботи з обслуговування обладнання фонтанів перед розконсервацією", — йдеться у повідомленні відомства.

Які фонтани запустять першими

Фонтани планують відкрити 1 квітня цього року. Як завжди, першими запрацюють:

на Театральній площі

у сквері Пале-Рояль

у Міському саду

на Соборній площі

фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті

Додамо, що на балансі Комунального підприємства "Сервісний центр" всього зазначено 27 фонтанів.

Нагадаємо, що всі фонтани законсервували у листопаді минулого року.

Варто додати, що фонтани в Одесі неодноразово були пошкоджені невідомими особами. Так, торік на Привокзальній площі невідомими особами неодноразово були зламані форсунки фонтану. Того ж року пошкоджено фонтан у Міськсаду. Влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

А ось найбільшу кількість актів вандалізму зазнавав фонтан на Кримському бульварі. Декілька підлітків, попри численні зауваження та встановлені заборонні таблички, перебували у фонтані, викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.