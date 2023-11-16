Підготовка до зими — в Одесі розпочнеться консервація фонтанів

Фонтан на Дерибасівській. Фото: Одеська міська рада

З наступного тижня в Одесі напередодні зимового періоду почнуть консервувати фонтани. Станом на середину листопада у місті працює 4 водограї, проте 20 листопада їхня кількість почне зменшуватися.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Наразі з 27 фонтанів, які знаходяться на балансі Комунального підприємства "Сервісний центр", ще продовжують радувати одеситів та гостей міста чотири фонтани.Консервація цих чотирьох фонтанів запланована на наступний тиждень — з 20 по 24 листопада", — йдеться у повідомленні.

Які фонтани наразі працюють

на Театральній площі,

на Приморському бульварі,

в Міському саду,

Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (фонтан "Ваза мала").

Пошкодження фонтанів

На фонтані, розташованому на Привокзальній площі, невідомими особами неодноразово були зламані форсунки.

Також цьогоріч було пошкоджено фонтан у Міськсаду. Влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур фонтана, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

Найбільшу кількість актів вандалізму зазнавав фонтан на Кримському бульварі. Велика кількість підлітків, попри численні зауваження та встановлені заборонні таблички, знаходились у фонтані, викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.

Нагадаємо, в Одесі планують демонтувати пам'ятники, пов'язані з російськими діячами. Проте зміни торкнуться не всіх, зокрема бюст Пушкіна на Приморському бульварі та фігура Воронцова на Соборній площі поки залишатимуться на місці.