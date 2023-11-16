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Підготовка до зими — в Одесі розпочнеться консервація фонтанів

16 листопада 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Підготовка до зими — в Одесі розпочнеться консервація фонтанів
Фонтан на Дерибасівській. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З наступного тижня в Одесі напередодні зимового періоду почнуть консервувати фонтани. Станом на середину листопада у місті працює 4 водограї, проте 20 листопада їхня кількість почне зменшуватися. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Наразі з 27 фонтанів, які знаходяться на балансі Комунального підприємства "Сервісний центр", ще продовжують радувати одеситів та гостей міста чотири фонтани.Консервація цих чотирьох фонтанів запланована на наступний тиждень — з 20 по 24 листопада", — йдеться у повідомленні. 

Які фонтани наразі працюють

  • на Театральній площі,
  • на Приморському бульварі,
  • в Міському саду,
  • Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (фонтан "Ваза мала").

Пошкодження фонтанів

На фонтані, розташованому на Привокзальній площі, невідомими особами неодноразово були зламані форсунки. 

Також цьогоріч було пошкоджено фонтан у Міськсаду. Влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур фонтана, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

Найбільшу кількість актів вандалізму зазнавав фонтан на Кримському бульварі. Велика кількість підлітків, попри численні зауваження та встановлені заборонні таблички, знаходились у фонтані, викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.

Нагадаємо, в Одесі планують демонтувати пам'ятники, пов'язані з російськими діячами. Проте зміни торкнуться не всіх, зокрема бюст Пушкіна на Приморському бульварі та фігура Воронцова на Соборній площі поки залишатимуться на місці. 

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