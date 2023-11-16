Подготовка к зиме — в Одессе начнется консервация фонтанов

Фонтан на Дерибасовской. Фото: Одесский городской совет

Со следующей недели в Одессе в преддверии зимнего периода начнут консервировать фонтаны. По состоянию на середину ноября в городе работает 4 фонтана, однако 20 ноября их количество начнет уменьшаться.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Сейчас из 27 фонтанов, которые находятся на балансе Коммунального предприятия "Сервисный центр", еще продолжают радовать одесситов и гостей города четыре фонтана. Консервация этих четырех фонтанов запланирована на следующую неделю - с 20 по 24 ноября", — говорится в сообщении.

Какие фонтаны сейчас работают

на Театральной площади,

на Приморском бульваре,

в Городском саду,

Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (фонтан "Ваза мала").

Повреждение фонтанов

На фонтане, расположенном на Привокзальной площади, неизвестными лицами неоднократно были сломаны форсунки.

Также в этом году поврежден фонтан в Горсаду. Летом неустановленный мужчина залез на верхний контур фонтана, в результате чего были выведены из строя динамические форсунки этого контура.

Наибольшее количество актов вандализма испытывал фонтан на Крымском бульваре. Большое количество подростков, несмотря на многочисленные замечания и запрещающие таблички, находились в фонтане, выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.

Напомним, в Одессе планируют демонтировать памятники, связанные с российскими деятелями. Однако изменения коснутся не всех, в том числе бюст Пушкина на Приморском бульваре и фигура Воронцова на Соборной площади, пока будут оставаться на месте.