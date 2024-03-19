Менее чем через две недели в Одессе заработают первые фонтаны
В Одессе готовятся к расконсервированию фонтанов. Известно, что первые водяные языки заработают до Дня Юморины.
Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.
"На прошлой неделе работники КП "Сервисный центр" выполняли работы по обслуживанию оборудования фонтанов перед расконсервацией", — говорится в сообщении ведомства.
Какие фонтаны запустят первыми
Фонтаны планируют открыть 1 апреля этого года. Как всегда, первыми заработают:
- на Театральной площади
- в сквере Пале-Рояль
- в Городском саду
- на Соборной площади
- фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте
На балансе Коммунального предприятия "Сервисный центр" всего указано 27 фонтанов.
Напомним, что все фонтаны были законсервированы в ноябре прошлого года.
Следует добавить, что фонтаны в Одессе неоднократно были повреждены неизвестными лицами. Так, в прошлом году на Привокзальной площади неизвестными лицами неоднократно были сломаны форсунки фонтана. В том же году поврежден фонтан в Горсаду. Летом неустановленный мужчина залез на верхний контур, в результате чего были выведены из строя динамические форсунки этого контура.
А вот наибольшее количество актов вандализма испытывал фонтан на Крымском бульваре. Несколько подростков, несмотря на многочисленные замечания и запрещающие таблички, находились в фонтане, выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.
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