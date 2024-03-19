Менее чем через две недели в Одессе заработают первые фонтаны

Фонтан возле Оперного театра. Фото: ОМР

В Одессе готовятся к расконсервированию фонтанов. Известно, что первые водяные языки заработают до Дня Юморины.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

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"На прошлой неделе работники КП "Сервисный центр" выполняли работы по обслуживанию оборудования фонтанов перед расконсервацией", — говорится в сообщении ведомства.

Какие фонтаны запустят первыми

Фонтаны планируют открыть 1 апреля этого года. Как всегда, первыми заработают:

на Театральной площади

в сквере Пале-Рояль

в Городском саду

на Соборной площади

фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте

На балансе Коммунального предприятия "Сервисный центр" всего указано 27 фонтанов.

Напомним, что все фонтаны были законсервированы в ноябре прошлого года.

Следует добавить, что фонтаны в Одессе неоднократно были повреждены неизвестными лицами. Так, в прошлом году на Привокзальной площади неизвестными лицами неоднократно были сломаны форсунки фонтана. В том же году поврежден фонтан в Горсаду. Летом неустановленный мужчина залез на верхний контур, в результате чего были выведены из строя динамические форсунки этого контура.

А вот наибольшее количество актов вандализма испытывал фонтан на Крымском бульваре. Несколько подростков, несмотря на многочисленные замечания и запрещающие таблички, находились в фонтане, выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.