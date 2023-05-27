Менше тільки зупинка "зернового коридору": обсяги експорту

Судно із зерном в морі. Фото: Олександр Кубраков / Facebook

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" одне судно покинуло український порт. На його борту було майже 7 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 90 російських суден.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 178 суден, з них 49 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 142 судна, з них 41 рухались з протоки Босфор;

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, за період дії "Зернової угоди" з портів Великої Одеси вийшло 952 судна, які доставили понад 30,3 мільйона тонн різних видів агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Проте наразі відзначається низький показник виходу суден з портів.