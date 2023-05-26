"Зернова угода": скільки суден вийшли з портів Одещини з літа

Експорт зерна Чорним морем. Фото: google

За період дії "Зернової угоди" з портів Великої Одеси вийшло 952 судна, які доставили понад 30,3 мільйона тонн різних видів агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Проте наразі відзначається низький показник виходу суден з портів.

Про це повідомив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Володимир Фролов.

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Лише три судна на добу отримують дозвіл на рух в українські порти після проходження інспекції у Босфорі. В результаті, 120 суден зараз очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

"98 суден на вхід в порти під завантаження, 22 — з агропродукцією на вихід. Переважна більшість з них очікує по кілька тижнів. Це цілеспрямована дестабілізація ситуації", — зазначив Володимир Фролов.

У зв'язку з блокуванням чорноморських портів почався активний розвиток портів на Дунаї. За оцінками, порівняно з довоєнним періодом, обсяг перероблювання вантажів у 2022 році зріс у три рази загалом, у Ренійському порту — у п'ять разів, в Ізмаїльському — у 2,2 раза, а в порту "Усть-Дунайськ" (Кілія) — у 12,2 раза.

За перші чотири місяці 2023 року дунайські порти переробили 9,2 мільйона тонн вантажів, а загальний обсяг перероблювання у всіх портах регіону становив 22,1 мільйона тонн.

Нагадаємо, окупанти намагаються завадити розширенню "зернової угоди". Росіяни спеціально обстрілюють лиман через який проходять морські транспортні шляхи, аби Миколаївський порт не змогли доєднати до експорту зернових.

Крім того, попри продовження роботи "зернового коридору" до 18 липня, Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі. Російська сторона не пропустила жодного судна до порту "Південний". Цікаво, що саме через нього РФ хоче відновити експорт їхнього аміаку.