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"Зернова угода": доєднання Миколаївського порту небезпечне

26 травня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова угода": доєднання Миколаївського порту небезпечне
Миколаївський морський порт. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти намагаються завадити розширенню "зернової угоди". Росіяни спеціально обстрілюють лиман через який проходять морські транспортні шляхи, аби Миколаївський порт не змогли доєднати до експорту зернових.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Ворог продовжує активність на Дніпро-Бузькому напрямку, там же по лиману проходять морські транспортні шляхи. Йдеться про включення Миколаївських портів до "Зернової угоди". Ворог намагається проявити свою активність максимально для того, щоб не було розуміння, що це безпечно і можна відкривати там "зерновий коридор"", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що окупанти тричі обстріляли цей напрямок. Вдарили також по Очаківській громаді, втім, на щастя, обійшлося без людських жертв. Також ворог обстріляв Правобережжя — били по елеватору в напрямку Золотої балки. 

"Знаючи, що це аграрний регіон, який активно відроджується, попри те, що дуже багато полів ще заміновано й багато ще роботи для вибухотехніків ворог продовжує завдавати ударів. Втім люди незламні та продовжують працювати. Понад 20 снарядів прилетіло по сільськогосподарських підприємствах", — зазначила Гуменюк.

Більше про "Зернову угоду"

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 15 по 21 травня через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. тонн агропромислової продукції. Це на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, "зернову угоду", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжено до 18 липня. Наразі понад пів сотні суден стоять в черзі у Босфорі.

Тим часом зараз немає офіційних підтверджень того, що Миколаїв може приєднатися до "зернового коридору". Втім наразі відбувся певний прогрес у відкритті портів на Миколаївщині. 

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