"Зерновое соглашение": присоединение Николаевского порта опасно

Николаевский морской порт. Фото: google

Оккупанты пытаются помешать расширению "зернового соглашения". Россияне специально обстреливают лиман, через который проходят морские транспортные пути, чтобы Николаевский порт не смогли присоединить к экспорту зерновых.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Враг продолжает активность на Днепро-Бугском направлении, там же по лиману проходят морские транспортные пути. Речь идет о включении Николаевских портов в "Зерновое соглашение". Враг пытается проявить свою активность максимально для того, чтобы не было понимания, что это безопасно и можно открывать там "зерновой коридор"", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что оккупанты трижды обстреляли это направление. Ударили также по Очаковскому обществу, впрочем, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Также враг обстрелял Правобережье — били по элеватору в направлении Золотой балки.

"Зная, что это активно возрождающийся аграрный регион, несмотря на то, что очень много полей еще заминировано и много еще работы для взрывотехников враг продолжает наносить удары. Впрочем, люди несокрушимые и продолжают работать. Более 20 снарядов прилетело по сельскохозяйственным предприятиям", — отметила Гуменюк.

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За неделю работы "зернового коридора" с 15 по 21 мая через морские порты Одесской области экспортировали 118,3 тыс. тонн агропромышленной продукции. Это на 78% меньше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад.

Напомним, "зерновое соглашение", гарантирующее поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. В настоящее время более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.

Между тем, сейчас нет официальных подтверждений того, что Николаев может присоединиться к "зерновому коридору". Впрочем, произошел определенный прогресс в открытии портов на Николаевщине.