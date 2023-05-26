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"Зерновое соглашение": сколько судов вышли из портов Одесчины с лета

26 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение": сколько судов вышли из портов Одесчины с лета
Экспорт зерна по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За период действия "Зернового соглашения" из портов Большой Одессы вышли 952 судна, которые доставили более 30,3 миллиона тонн различных видов агропродукции в страны Азии, Европы и Африки. Однако пока отмечается низкий показатель выхода судов из портов.

Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Владимир Фролов.

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Только три судна в сутки получают разрешение на движение в украинские порты после прохождения инспекции в Босфоре. В результате 120 судов сейчас ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

"98 судов входа в порты под загрузку, 22 — с агропродукцией на выход. Подавляющее большинство из них ожидает по несколько недель. Это целенаправленная дестабилизация ситуации", — отметил Владимир Фролов.

В связи с блокировкой черноморских портов началось активное развитие портов на Дунае. По оценкам по сравнению с довоенным периодом объем переработки грузов в 2022 году вырос в три раза в целом, в Ренийском порту — в пять раз, в Измаильском — в 2,2 раза, а в порту "Усть-Дунайск" (Килия) - в 12,2 раза.

За первые четыре месяца 2023 дунайские порты переработали 9,2 миллиона тонн грузов, а общий объем переработки во всех портах региона составил 22,1 миллиона тонн.

Напомним, кафиры пытаются помешать расширению "зернового соглашения". Россияне специально обстреливают лиман, через который проходят морские транспортные пути, чтобы Николаевский порт не смогли присоединить к экспорту зерновых.

Кроме того, несмотря на продление работы "зернового коридора" до 18 июля, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре. Российская сторона не пропустила ни одного судна в порт "Южный". Интересно, что именно через него РФ хочет возобновить экспорт их аммиака.

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