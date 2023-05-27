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Меньше только остановка "зернового коридора": объемы экспорта

27 мая 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Меньше только остановка "зернового коридора": объемы экспорта
Судно с зерном в море. Фото: Александр Кубраков / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" одно судно покинуло украинский порт. На его борту было около 7 тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 90 российских судов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю — 178 судов, из них 49 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 142 судна, из них 41 двигались из пролива Босфор;
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, за период действия "Зернового соглашения" из портов Большой Одессы вышли 952 судна, которые доставили более 30,3 миллиона тонн различных видов агропродукции в страны Азии, Европы и Африки. Однако пока отмечается низкий показатель выхода судов из портов.

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