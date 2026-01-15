Мера Первомайська судитимуть за недостовірну декларацію

Мер Первомайська в кабінеті. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині до суду передали справу міського голови Первомайська. Його підозрюють у поданні недостовірної декларації на понад 5,3 млн гривень. Посадовцю інкримінують приховування коштів і фінансових зобов’язань родини.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Недостовірна декларація

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо міського голови Первомайська Миколаївської області. За даними слідства, у щорічній декларації за 2023 рік він вказав не всю інформацію про свої статки. Зокрема, посадовець не задекларував 300 тисяч гривень, які зберігалися на його банківських рахунках. Також у документах не було зазначено фінансові зобов’язання його дружини. Йдеться про готівкову позику в розмірі 5 млн гривень, отриману від зятя.

Загальна сума недостовірних відомостей, за підрахунками слідства, перевищує 5,3 млн гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Що загрожує

Міському голові інкримінують декларування недостовірної інформації. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

