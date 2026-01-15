Відео
Мер на Миколаївщині приховав свої статки — вручили підозру

Мер на Миколаївщині приховав свої статки — вручили підозру

Дата публікації: 15 січня 2026 11:05
Мера Первомайська судитимуть за недостовірну декларацію
Мер Первомайська в кабінеті. Фото ілюстративне: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині до суду передали справу міського голови Первомайська. Його підозрюють у поданні недостовірної декларації на понад 5,3 млн гривень. Посадовцю інкримінують приховування коштів і фінансових зобов’язань родини.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Недостовірна декларація

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо міського голови Первомайська Миколаївської області. За даними слідства, у щорічній декларації за 2023 рік він вказав не всю інформацію про свої статки. Зокрема, посадовець не задекларував 300 тисяч гривень, які зберігалися на його банківських рахунках. Також у документах не було зазначено фінансові зобов’язання його дружини. Йдеться про готівкову позику в розмірі 5 млн гривень, отриману від зятя.

Загальна сума недостовірних відомостей, за підрахунками слідства, перевищує 5,3 млн гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Що загрожує

Міському голові інкримінують декларування недостовірної інформації. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, до якого часу ФОПи мають подати річну декларацію. Також ми писали про те, що задекларував ексвіцемер Одеси.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
