Декларація Валерія Сіліна: доходи, квартира та авто в кредит

Колишній заступник Одеського міського голови Валерій Сілін подав декларацію при звільненні. У ній нерухомість в Одесі, кілька автомобілів, кредит та понад півтора мільйона гривень доходу за рік.

Відповідну інформацію виклали у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Нерухомість Валерія Сіліна

Згідно з документом, родина Сіліних володіє квартирою в Одесі площею 144,4 кв. м. Житло перебуває у спільній сумісній власності самого посадовця, його дружини та сина. Квартира була придбана ще у 2013 році.

У розділі транспорту зазначено два автомобілі. Сам Валерій Сілін володіє Toyota RAV4 2021 року випуску, а його дружина — Toyota Camry 2020 року. Обидві машини куплені за власні кошти.

Гроші, які є в ексвіцемера Одеси

Зазначимо, документ охоплює 10 місяців з 1 січня по 31 жовтня 2025 року. За звітний період ексвіцемер задекларував понад 1,56 млн грн заробітної плати у виконкомі міськради та майже 318 тис. грн пенсії. Також він отримав страхові виплати. Дружина задекларувала дохід від продажу рухомого майна на суму 850 тис. грн.

Серед грошових активів Валерій Сілін вказав 710 тис. грн готівкою. Його дружина задекларувала 250 тис. грн та 24 тис. доларів США. У декларації також зазначені рахунки в українських банках.

Не погашений кредит на авто

Окрім цього, посадовець має непогашений кредит, оформлений у 2021 році для придбання автомобіля. Іншого цінного майна, корпоративних прав або бізнесу в декларації не вказано.

Що відомо про Валерія Сіліна

Валерій Сілін працював в Одеській міськраді з жовтня 2023 року. Спочатку був виконувачем обов’язків заступника мера — керуючим справами виконкому, а з грудня обійняв посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

До приходу в мерію понад 12 років працював у банку "Південний", ще раніше — в органах прокуратури. Наприкінці жовтня 2025 року Сілін разом із Геннадієм Трухановим та іншими посадовцями отримав підозру у службовій недбалості через загибель людей під час негоди 30 вересня. 31 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, в Одесі звільнили тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Володимира Домніцака. Також ми писали, що в.о. мера Ігор Коваль представив нового заступника з соціального блоку.