Главная Одесса Квартира, авто и кредит — что задекларировал экс-вице-мэр Одессы

Квартира, авто и кредит — что задекларировал экс-вице-мэр Одессы

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 12:21
Декларация Валерия Силина: доходы, квартира и авто в кредит
Экс-вице-мэр Одессы Валерий Силин. Фото: Думская

Бывший заместитель Одесского городского головы Валерий Силин подал декларацию при увольнении. В ней недвижимость в Одессе, несколько автомобилей, кредит и более полутора миллионов гривен дохода за год.

Соответствующую информацию выложили в Едином государственном реестре деклараций.

Недвижимость Валерия Силина

Согласно документу, семья Силиных владеет квартирой в Одессе площадью 144,4 кв. м. Жилье находится в общей совместной собственности самого чиновника, его жены и сына. Квартира была приобретена еще в 2013 году.

В разделе транспорта указано два автомобиля. Сам Валерий Силин владеет Toyota RAV4 2021 года выпуска, а его жена — Toyota Camry 2020 года. Обе машины куплены за собственные средства.

Деньги, которые есть у экс-вице-мэра Одессы

Отметим, документ охватывает 10 месяцев с 1 января по 31 октября 2025 года. За отчетный период экс-вице-мэр задекларировал более 1,56 млн грн заработной платы в исполкоме горсовета и почти 318 тыс. грн пенсии. Также он получил страховые выплаты. Жена задекларировала доход от продажи движимого имущества на сумму 850 тыс. грн.

Среди денежных активов Валерий Силин указал 710 тыс. грн наличными. Его жена задекларировала 250 тыс. грн и 24 тыс. долларов США. В декларации также указаны счета в украинских банках.

Не погашенный кредит на авто

Кроме этого, чиновник имеет непогашенный кредит, оформленный в 2021 году для приобретения автомобиля. Другого ценного имущества, корпоративных прав или бизнеса в декларации не указано.

Что известно о Валерии Силине

Валерий Силин работал в Одесском горсовете с октября 2023 года. Сначала был исполняющим обязанности заместителя мэра — управляющим делами исполкома, а с декабря занял должность заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.

До прихода в мэрию более 12 лет работал в банке "Пивденный", еще раньше - в органах прокуратуры. В конце октября 2025 года Силин вместе с Геннадием Трухановым и другими должностными лицами получил подозрение в служебной халатности из-за гибели людей во время непогоды 30 сентября. 31 октября суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Одессе уволили временно исполняющего обязанности заместителя городского головы Владимира Домницака. Также мы писали, что и.о. мэра Игорь Коваль представил нового заместителя по социальному блоку.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
