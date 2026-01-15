Мэра Первомайска будут судить за недостоверную декларацию

Мэр Первомайска в кабинете. Фото иллюстративное: Государственное бюро расследований

На Николаевщине в суд передали дело городского головы Первомайска. Его подозревают в подаче недостоверной декларации на более 5,3 млн гривен. Чиновнику инкриминируют сокрытие средств и финансовых обязательств семьи.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Недостоверная декларация

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении городского головы Первомайска Николаевской области. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2023 год он указал не всю информацию о своем состоянии. В частности, чиновник не задекларировал 300 тысяч гривен, которые хранились на его банковских счетах. Также в документах не были указаны финансовые обязательства его жены. Речь идет о наличном займе в размере 5 млн гривен, полученном от зятя.

Общая сумма недостоверных сведений, по подсчетам следствия, превышает 5,3 млн гривен. Обвинительный акт уже направили в суд.

Что грозит

Городскому голове инкриминируют декларирование недостоверной информации. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

