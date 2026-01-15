Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мэр на Николаевщине скрыл свое состояние — вручили подозрение

Мэр на Николаевщине скрыл свое состояние — вручили подозрение

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:05
Мэра Первомайска будут судить за недостоверную декларацию
Мэр Первомайска в кабинете. Фото иллюстративное: Государственное бюро расследований

На Николаевщине в суд передали дело городского головы Первомайска. Его подозревают в подаче недостоверной декларации на более 5,3 млн гривен. Чиновнику инкриминируют сокрытие средств и финансовых обязательств семьи.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Недостоверная декларация

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении городского головы Первомайска Николаевской области. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2023 год он указал не всю информацию о своем состоянии. В частности, чиновник не задекларировал 300 тысяч гривен, которые хранились на его банковских счетах. Также в документах не были указаны финансовые обязательства его жены. Речь идет о наличном займе в размере 5 млн гривен, полученном от зятя.

Общая сумма недостоверных сведений, по подсчетам следствия, превышает 5,3 млн гривен. Обвинительный акт уже направили в суд.

Что грозит

Городскому голове инкриминируют декларирование недостоверной информации. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Напомним, мы сообщали о том, до какого времени ФОПы должны подать годовую декларацию. Также мы писали о том, что задекларировал экс-вице-мэр Одессы.

декларация Одесса ГБР Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации