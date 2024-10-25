Труханову вручили медаль

Мер Одеси Труханов отримав ще одну медаль — за що вручили
Нацгвардійці вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову медаль "За вірність українському народові". Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам.
Про це стало відомо на позачерговій сесії Одеської міськради у п'ятницю, 25 жовтня.
Що сталося
Мер отримав нагороду від заступника командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрія Косяченка. За словами офіцера, Одеса надає безцінну підтримку і фінансову допомогу частині.
"Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення і надати необхідні ресурси для виконання службових обов'язків", — наголосив Андрій Косяченко.
Також військовий вручив Геннадію Труханову подарунки, зокрема, тубус від снаряду артилерійської установки "Богдана".
Зазначимо, протягом поточного року з бюджету Одеси різним частинам на фронті виділили понад 1,2 млрд грн.
Нагадаємо, мер Одеси заявив, що за потреби виділить весь бюджет міста на підтримку Збройних Сил. Також у червні 2024 року Геннадій Труханов отримав медаль "За службу і звитягу" від командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля. Через два дня після цього президент Володимир Зеленський звільнив генерала з посади.
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