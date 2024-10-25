Труханову вручили медаль

Сесія Одеської міськради. Фото: Одеська міськрада

Нацгвардійці вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову медаль "За вірність українському народові". Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам.

Про це стало відомо на позачерговій сесії Одеської міськради у п'ятницю, 25 жовтня.

Читайте також:

Що сталося

Мер отримав нагороду від заступника командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрія Косяченка. За словами офіцера, Одеса надає безцінну підтримку і фінансову допомогу частині.

"Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення і надати необхідні ресурси для виконання службових обов'язків", — наголосив Андрій Косяченко.

Медаль "За вірність українському народу". Фото: awards-ukraine

Також військовий вручив Геннадію Труханову подарунки, зокрема, тубус від снаряду артилерійської установки "Богдана".

Зазначимо, протягом поточного року з бюджету Одеси різним частинам на фронті виділили понад 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, мер Одеси заявив, що за потреби виділить весь бюджет міста на підтримку Збройних Сил. Також у червні 2024 року Геннадій Труханов отримав медаль "За службу і звитягу" від командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля. Через два дня після цього президент Володимир Зеленський звільнив генерала з посади.