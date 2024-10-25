Труханову вручили медаль

Сессия Одесского горсовета. Фото: Одесский горсовет

Нацгвардейцы вручили городскому голове Одессы Геннадию Труханову медаль "За верность украинскому народу". Таким образом, военные отметили помощь города украинским защитникам.

Об этом стало известно на внеочередной сессии Одесского горсовета в пятницу, 25 октября.

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Мэр получил награду от заместителя командующего бригадой Национальной гвардии "Спартан" Андрея Косяченко. По словам офицера, Одесса оказывает бесценную поддержку и финансовую помощь части.

"Благодаря вашей щедрости мы смогли улучшить материально-техническое обеспечение и предоставить необходимые ресурсы для выполнения служебных обязанностей", — подчеркнул Андрей Косяченко.

Медаль "За верность украинскому народу". Фото: awards-ukraine

Также военный вручил Геннадию Труханову подарки, в частности тубус от снаряда артиллерийской установки "Богдана".

Отметим, в течение текущего года из бюджета Одессы разным частям на фронте было выделено более 1,2 млрд грн.

Напомним, мэр Одессы заявил, что при необходимости выделит весь бюджет города в поддержку Вооруженных Сил. Также в июне 2024 года Геннадий Труханов получил медаль "За службу и победу" от командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля. Через два дня после этого президент Владимир Зеленский уволил генерала с должности.