Мер Одеси вшанував пам'ять жертв голокосту у люксових брендах

Одеський голова біля пам'ятника жертвам голокосту. Фото: Геннадій Труханов

29 вересня в Одесі відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Урочистий захід відвідав також й міський голова Геннадій Труханов, парадний костюм якого перевалив суму у три тисячі євро.

Про це Новини.LIVE дізналися від модників у соцмережах.

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Відтак стало відомо, що вшанувати пам'ять жертв голокосту мер прийшов у штанах та кросівках від бренду Loro Piana за 790 євро та 750 євро відповідно. А от піджак у Труханова схожий на тогорічну колекцію італійського бренду Cesare Attolini, вартість якої стартує від 2000 євро.

Вартість брендових речей. Фото: скриншот

Скільки заробляє Геннадій Труханов

Очільник міста Одеси Геннадій Труханов за перші пів року за свою роботу отримав 145 458 гривень. Його середньомісячна заробітна плата склала майже 25 тисяч гривень. Тож, мер прийшов на офіційний захід у речах, які перевищують його заробітну платню майже у 5 разів.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив дату розгляду справи одеського "Краяну". Рішення було ухвалено після двох років підготовчого судового засідання. Судове засідання призначено на 22 жовтня.