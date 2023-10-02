Мэр Одессы почтил память жертв холокоста в люксовых брендах

Одесский голова возле памятника жертвам холокоста. Фото: Геннадий Труханов

29 сентября в Одессе состоялась церемония памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Торжественное мероприятие посетил также городской голова Геннадий Труханов, парадный костюм которого перевалил сумму в три тысячи евро.

Об этом Новини.LIVE узнали от модников в соцсетях.

Читайте также:

Следовательно, стало известно, что почтить память жертв холокоста мэр пришел в штанах и кроссовках от бренда Loro Piana за €790 и €750 соответственно. А вот пиджак у Труханова похож на коллекцию итальянского бренда Cesare Attolini, стоимость которой стартует от €2000.

Стоимость брендовых вещей. Фото: скриншот

Сколько зарабатывает Геннадий Труханов

Глава города Одессы Геннадий Труханов за первые полгода за свою работу получил 145 458 гривен. Его среднемесячная заработная плата составила около 25 тысяч гривен. Мэр пришел на официальное мероприятие в вещах, превышающих его заработную плату почти в 5 раз.

Напомним, высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил дату рассмотрения дела одесского "Краяна". Решение было принято после двух лет предварительного судебного заседания. Судебное заседание назначено на 22 октября.